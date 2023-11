Display FHD 15.6'', CPU Intel Celeron e prezzo basso: il Lenovo IdeaPad 3 è il Chromebook del momento

Se stai cercando un notebook affidabile, versatile e perfetto per le tue esigenze quotidiane, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è la scelta ideale. Con un design elegante e una serie di funzionalità intelligenti, questo Chromebook è progettato per semplificarti la vita. Oggi ti costa appena 229€ grazie allo sconto del 34%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, potenza e prestazioni al top

Il Lenovo IdeaPad 3 è alimentato da un processore Intel Celeron N4500, che garantisce un’ottima potenza di elaborazione per eseguire facilmente le tue attività quotidiane. Che tu stia navigando su Internet, guardando video in streaming o lavorando su documenti, questo Chromebook lo fa in modo fluido. Grazie al display FHD da 15.6 pollici, potrai godere di immagini chiare e dettagliate. Che tu stia guardando film, videoconferenze o sfogliando foto, la qualità visiva è sorprendente.

Con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, hai abbastanza risorse per gestire le tue applicazioni e i tuoi file. Inoltre, grazie a ChromeOS, il sistema operativo leggero e veloce di Google, tutto funziona in modo efficiente. Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di WiFi 6, che offre una connessione Internet veloce e affidabile. Puoi navigare, scaricare e caricare contenuti in modo rapido e senza interruzioni. ChromeOS è noto per la sua facilità d’uso. Ricevi automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza, puoi accedere rapidamente ai tuoi file tramite Google Drive e utilizzare le tue app preferite dal Google Play Store.

In definitiva questo Chromebook è perfetto per portarlo ovunque tu vada. La batteria a lunga durata ti permette di lavorare o divertirti per ore senza doverti preoccupare della ricarica. In conclusione, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un notebook affidabile e versatile che offre potenza, prestazioni e un design elegante. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo Chromebook si adatta perfettamente alle tue esigenze. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di portare la tua esperienza informatica a un livello superiore spendendo appena 229€ grazie allo sconto del 34%. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.