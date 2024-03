Display GIGANTE da 2'', chiami e messaggi dal POLSO, monitori la salute: lo smartwatch che cerchi è qui

Questo interessantissimo smartwatch targato ZOSKVEE è una vera e propria sorpresa. Si tratta infatti di una soluzione versatile per monitorare la tua salute e il tuo fitness mentre rimani connesso con il mondo esterno.

Dotato di un ampio display da 2.0 pollici, questo smartwatch offre infatti una chiara visualizzazione delle informazioni e delle notifiche direttamente dal polso. Un prodotto elegante nel design e nel materiale usato per la sua costruzione, ma anche estremamente utile come dimostrano le sue specifiche tecniche, che oggi puoi assicurarti su Amazon con appena 31€ e le spedizioni gratis via Prime.

Smartwatch ZOSKVEE, la soluzione versatile per monitorare salute e fitness

Una delle caratteristiche principali dello ZOSKVEE è la sua capacità di effettuare e rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio, consentendoti di rimanere in contatto con familiari, amici e colleghi senza dover tirare fuori il telefono. Questa funzione rende il device particolarmente utile durante l’attività fisica o quando sei in movimento.

Oltre alla gestione delle chiamate, lo ZOSKVEE offre una vasta gamma di modalità sportive, oltre 100, per monitorare le tue attività fisiche e raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Lo smartwatch può vantare funzioni di monitoraggio avanzate come SpO2, sonno, pressione sanguigna e frequenza cardiaca, puoi tenere traccia del tuo benessere generale e adottare abitudini più sane. Compatibile con dispositivi iOS e Android, questo smartwatch si sincronizza facilmente con il tuo smartphone per offrire un’esperienza completa e integrata.

Che aspetti all’ora a farlo tuo approfittando dello sconto Amazon del 20% più quello da 10€ con l’apposito coupon da spuntare sulla pagina del prodotto? Oggi ti costa infatti appena 31€, comprese le spedizioni gratuite via Prime.

