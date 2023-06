Display HD+ da 6.3" e doppia SIM, il Nokia C12 è il miglior low budget del momento

Il Nokia C12 è uno smartphone 4G con un ampio spazio di archiviazione di 64GB e 2GB di RAM, offrendo abbastanza capacità per conservare foto, video e applicazioni. La fotocamera posteriore da 8 MP cattura immagini nitide e dettagliate, consentendoti di immortalare i momenti speciali della tua vita. Un buon dispositivo che puoi anche usare come secondo cellulare o solo per lavoro, visto che costa anche poco appena 94€ su Amazon e con le spedizioni ratuite.

Il Nokia C12 è disponibile in una variante di colore nero carbone

Con un display HD+ da 6.3″, il Nokia C12 offre una visualizzazione chiara e nitida dei contenuti, che rende l’esperienza di visione di foto, video e giochi molto piacevole. Il sistema operativo Android 12 Go Edition offre prestazioni fluide e ottimizzate, consentendoti di eseguire le tue applicazioni preferite senza problemi.

La batteria da 3000 mAh del Nokia C12 garantisce una buona autonomia, permettendoti di utilizzare il telefono per lungo tempo senza dover preoccuparti della ricarica. Inoltre, il telefono supporta la modalità Dual SIM, consentendoti di utilizzare due schede SIM contemporaneamente per gestire sia la tua vita personale che professionale.

Il Nokia C12 è disponibile in una variante di colore nero carbone, che conferisce un aspetto elegante e sofisticato al dispositivo. Inoltre, nella confezione è incluso un cavo Micro-USB aggiuntivo per la ricarica e il trasferimento dati. In conclusione, con la sua fotocamera di qualità, display nitido e batteria durevole, è un’ottima scelta per coloro che cercano un telefono pratico e performante.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.