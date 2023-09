Display HD+ da 6.5', dual SIM: Nokia C21 Plus è una bella sorpresa, acquistalo su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone che offra un’esperienza di utilizzo affidabile e senza fronzoli, il Nokia C21 Plus è la scelta perfetta. Con un display HD+ da 6.5 pollici, una batteria potente da 4000 mAh e un sistema operativo Android 11 Go Edition, questo smartphone offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il Nokia C21 Plus supporta la dual SIM, il che significa che puoi gestire facilmente due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. È perfetto per chi vuole separare la vita professionale da quella personale o per chi viaggia spesso all’estero. E ora, su Amazon, puoi ottenere la versione con un cavo Micro-USB aggiuntivo da 1 metro a un prezzo davvero vantaggioso, ovvero 89€, spedizioni incluse..

Nokia C21 Plus, un display nitido e immersivo

Il Nokia C21 Plus è dotato di un ampio display HD+ da 6.5 pollici che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Che tu stia guardando video, sfogliando i social media o giocando, questo schermo ampio ti garantirà un’esperienza visiva coinvolgente.

Questo smartphone è alimentato da Android 11 Go Edition, una versione ottimizzata del sistema operativo Android progettata per offrire prestazioni fluide anche su dispositivi con specifiche più leggere. Con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile, avrai spazio sufficiente per le tue app, foto e video.

La fotocamera posteriore doppia da 13 MP cattura foto nitide e chiare, mentre la fotocamera frontale da 5 MP è perfetta per selfie di alta qualità. Cattura momenti speciali e condividili istantaneamente con i tuoi amici e la tua famiglia. La batteria da 4000 mAh del Nokia C21 Plus ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno.

E ora, acquistando il Nokia C21 Plus su Amazon, riceverai anche un cavo Micro-USB aggiuntivo da 1 metro. Questo cavo ti darà la flessibilità di ricaricare il tuo smartphone ovunque ti trovi, senza dover cercare una presa vicina. Non perdere l’opportunità di possedere il Nokia C21 Plus, uno smartphone che si adatta perfettamente al tuo stile di vita. E ora, su Amazon, puoi ottenere la versione con un cavo Micro-USB aggiuntivo da 1 metro a un prezzo davvero vantaggioso, ovvero 89€, spedizioni incluse..

