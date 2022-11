Display in vetro zaffiro e sensore biometrico: il Galaxy Watch5 Pro è una BESTIA

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro, ultimo arrivato nella line-up, è lo smartwatch Samsung più robusto e ricco di funzionalità di sempre. Pensato per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie, lo trovi oggi al prezzo di 284 euro, -43%, nella colorazione Black Titanium. Un ottimo prezzo considerando anche la tipologia di prodotto, progettato per offrire un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero.

Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm , occasione su Amazon

Galaxy Watch5 Pro LTE è dotato di un ulteriore strato di protezione sullo schermo per offrire maggiore resistenza esterna (+60%) e farne un vero alleato nell’uso quotidiano. Il dispositivo vanta infatti una cassa in alluminio sormontata da un vetro zaffiro ad alta resistenza. A livello tecnico, invece, è dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute.

Introdotto per la prima volta sulla serie Galaxy Watch4, il sensore BioActive 3 in 1 controlla efficacemente tre sensori di salute: il tasso cardiaco ottico, l’impulso elettrico del cuore e l’analisi dell’impedenza bioelettrica. Conta passi, calorie e tanto altro. L’orologio cardiofrequenzimetro da polso rileverà l’attività fisica per monitorare la tua routine, supportando oltre 90 esercizi. Controlla i tuoi progressi sul tuo dispositivo.

Il sensore di rilevamento della temperatura utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più precise, anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante. Questo apre nuove possibilità per gli sviluppatori di ampliare le opzioni di salute e benessere e per gli utenti di trarre vantaggio da esperienze completamente nuove.

Per esempio, la nuovissima funzione Route Workout dell’orologio fitness ti consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone all’orologio, e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento. E allora non esitare ancora, fallo tuo lo trovi oggi al prezzo di 284 euro su Amazon con le spedizioni gratuite. Un affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.