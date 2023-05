Display OLED, batteria da URLO e selfie perfetti: ecco il Motorola che va a RUBA

Il Motorola moto G52 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Uno smartphone Android completo, che non ha molto da invidiare ai dispositivi più potenti, grazie anche a un sistema avanzato di fotocamere che lo rende perfetto per chi ama fotografare e farsi i selfie. Questo eccellente dispositivo lo trovi in questo momento in super offerta su Amazon, scontato del 38% nel taglio 6/128 GB e nell’affascinante colorazione Charcoal Grey. Lo puoi infatti avere a soli 189€, con le spedizioni sicure, gratuite e veloci garantite dai servizi Prime.

Motorola moto G52, uno smartphone senza compromessi

Il moto g52 dispone di una camera posteriore con sensore da 50 MP e tecnologia Quad Pixel che consente di scattare foto molto definite in qualsiasi momento e condizione. La stabilizzazione ottica dell’immagine, infatti, compensa automaticamente le foto e i video sfocati dovuti al movimento indesiderato della fotocamera, così anche quando l’esposizione richiede più tempo, ad esempio in condizioni di scarsa luminosità, la chiarezza e i dettagli risplendono.

Motorola moto g52 è dotato di un display FHD+ da 6,5” da 90Hz e risulta estremamente reattivo a ogni tocco, grazie a un processore di tutto rispetto come il Qualcomm Snapdragon 680. Costruito con materiale di qualità, presenta una struttura robusta e sottile, con una bellissima ed elegante scocca nero-blu che lo caratterizza. Ma nonostantele dimensioni, il suo è un peso leggero e nella norma.

A completare un’offerta decisamente valida abbiamo poi una batteria da 5000 mAh progettata per durare a lungo, in grado di fornire 36 ore di autonomia con una sola ricarica. Inoltre, puoi ottenere il 50% della capacità della batteria in soli 30 minuti grazie al caricabatteria TurboPower da 33w. La confezione include proprio quest’ultimo insieme a un paio di cuffie, a una custodia trasparente originale Motorola e a una spilletta per estrarre la SIM. Che aspetti? Fallo tuo su Amazon nel taglio da 6/128 GB e nella colorazione Charcoal Grey a soli 189€. Le spedizioni sono gratuite e veloci.

