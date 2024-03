Display pOLED ENORME, DUAL Sim e NFC: il Motorola moto G84 è BEST BUY a soli 196€

Motorola, si sa, è uno dei brand più importanti e famosi in ambito mondiale per la produzione di “telefonini”. Non a caso questo storico brand continua a vantare una vasta schiera di fan sparsiper il mondo, e uno dei portofolio smartphone più apprezzati in assoluto. Di quest’ultimo fa parte anche il Motorola moto G84 5G , un eccellente dispositivo dalle prestazioni potenti e dal design accattivante. Il cellulare è in offerta su Amazon nell’elegante colore rosso a un prezzo davvero super, ovvero a soli 196€ grazie allo sconto del 34%. Inoltre puoi usufruire dei servizi Prime per averlo subito a casa gratis.

Display pOLED FHD+ da 6.55 Pollici: il Motorola Moto G84 5G è il TOP

Il Motorola moto G84 5G è dotato di un display pOLED FHD+ da 6.55” con refresh rate di 120 Hz, il che ti garantisce un ottimo livello visivo sia per le normali funzioni del cellulare, sia per la visione di contenuti streaming o per i videogiochi.

In tal senso c’è da sottolineare la potenza e stabilità che si ha con la connettività 5G, che di fatto ti consente di sfruttare al massimo le reti di nuova generazione in ambito download e streaming. Il prodotto gode poi di una configurazione di 12/256 GB di memoria.

Di particolare rilievo anche il sistema di fotocamere posteriori da 50+8 MP, capaci di farti catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizioni di luce e ambientali. A completare il quadro di uno smartphone a tutto tondo, poi, ci sono una batteria da 5000 mAh che ti offre un’autonomia eccezionale, un sistema di ricarica rapida da 30W che comunque te la rimette in sesto in un batter d’occhio, e diverse funzioni e opzioni utili, come ad esempio certificazione IP52, Dual SIM e NFC, che aggiunge una comodità extra per pagamenti contactless. Insomma, questo smartphone offre un’esperienza completa ad un prezzo accessibile, appena 196€ grazie allo sconto del 34%. di Amazon. Non lasciartelo sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.