Display senza FINE, Honor Magic5 Lite è spettacolare e portentoso

Uno smartphone che sa il fatto suo, se vuoi avere tra le mani uno spettacolo sotto tutti i punti di vista, Honor Magic5 Lite è la soluzione che fa al caso tuo. Display OLED senza fine e batteria che non finisce mai.

Honor Magic5 Lite: lo smartphone che non ha confini

Quando lo vedi, Honor Magic5 Lite ti stupisce fin dal primo momento con la sua estetica. Sembra davvero di avere uno smartphone senza bordi tra le mani ed è tutto merito del pannello OLED curvato di 45°.

Questo significa che ti godi i contenuti come se li stessi vivendo in prima persona e sentendoti parte integrante di serie tv, video e gaming mobile.

Attenzione, non confondere i marchi perchè su Honor hai tutti i servizi Google presenti e sistema Android quindi non scendi a compromessi. Puoi scaricare qualunque applicazione senza problemi ed hai a disposizione anche 128 GB di memoria su cui fare affidamento.

Pensa che non viene sottovalutata neanche la fotocamera: con sensore principale da 64 megapixel è come avere una macchinetta professionale sotto le mani: scatta a più non posso.

Non mancano all’appello:

batteria da 5100 mAh ;

; Dual SIM;

refresh rate a 120 Hz ;

; ricarica rapida;

connettività 5G.

Come leggi, è uno smartphone completo di tutto.

