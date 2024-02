Display touch da 1.83'', chiamate e notifiche al polso a 13€: FOLLIA Amazon

Il Blackview R30 è molto più di un semplice orologio intelligente. Con uno schermo TFT touch da 1.83 pollici, offre un’eccezionale qualità delle immagini che rende chiare e nitide tutte le informazioni visualizzate, quindi monitorare la tua attività fisica e la salute non è mai stato così facile, dunque non perdere l’occasione di farlo tuo a soli 13€ su Amazon grazie all’offerta di Amazon che te lo spedisce a casa gratis a casa via Prime e hai anche la garanzia attivata.

Blackview R30, lo smartwatch per chi ama lo sport

Ma le caratteristiche non si fermano qui. Il Blackview R30 è anche un esperto del sonno, analizzando la qualità del tuo riposo notturno e fornendo dati dettagliati sulle diverse fasi del sonno. E se ami l’acqua, non c’è problema: con una resistenza all’acqua fino a 5ATM, puoi portare questo smartwatch con te anche durante il nuoto.

Ciò che distingue veramente il Blackview R30 è la possibilità di personalizzare il quadrante. Oltre ai numerosi quadranti preimpostati, hai la libertà di caricare le tue immagini preferite, creando così un orologio unico che si adatta al tuo stile.

Il pacchetto include anche due cinturini sostituibili, uno in silicone per l’uso quotidiano e uno in tessuto intrecciato per le occasioni più formali. Inoltre, la compatibilità universale con dispositivi Android e iOS assicura una sincronizzazione senza problemi con il tuo smartphone.

In definitiva, lo smartwatch Blackview R30 è la scelta ideale per chi cerca uno stile versatile e alla moda senza rinunciare alle funzionalità avanzate. Sia che tu stia monitorando la tua attività fisica, il sonno o semplicemente desideri uno smartwatch unico, con appena 13€ di spesa su Amazon hai tutto ciò di cui hai bisogno.

