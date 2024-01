Dispositivo ANTIABBANDONO TIPPY PAD a 23€ (-60%): proteggi TUO figlio in auto

Il dispositivo rappresenta un passo avanti nella sicurezza dei bambini a bordo delle auto, garantendo il rispetto delle normative di legge e offrendo una protezione avanzata contro il rischio di abbandono involontario. Conformemente alla legge 122/2019, il TIPPY PAD è progettato per essere facilmente installato sui seggiolini auto e fornisce un sistema di allarme intelligente e affidabile. Corri ad assicurartelo ora a soli 23€ con lo sconto del 60% su Amazon comprese le spedizioni gratuite via Prime. La sicurezza dei nostri figli non ha prezzo.

Dispositivo TIPPY PAD, il tuo alleato per la sicurezza dei tuoi figli

Tippy Pad si connette automaticamente nel momento in cui il bambino viene appoggiato sul seggiolino senza azioni aggiuntive da parte del genitore. A quel punto invia un primo livello di allarme sonoro e visivo, sullo smartphone qualora l’adulto lasciasse la vettura con il bimbo a bordo. Se questo non viene disattivato L’APP invierà un SMS con la geolocalizzazione dell’avvenuto allarme ai numeri di emergenza precedentemente salvati.

Il cuscinetto TIPPY PAD, posizionato sul seggiolino, utilizza la tecnologia Bluetooth per comunicare con un’applicazione dedicata sullo smartphone dell’adulto. In caso di allontanamento dell’adulto senza il bambino, il dispositivo di sicurezza lancia un primo livello di allarme, avvisando con segnali sonori e visivi sull’applicazione. Se l’adulto non rientra entro 40 secondi, il TIPPY PAD invia automaticamente due SMS a numeri di emergenza preimpostati, includendo la geolocalizzazione dell’allarme vicino all’auto (Allarme Livello 2).

Il dispositivo è completamente senza fili e la batteria ha una durata di 4 anni con un utilizzo medio di 2 ore al giorno, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sicurezza dei bambini in auto è una priorità assoluta, e il TIPPY PAD offre una soluzione innovativa e avanzata per prevenire situazioni di rischio legate all’abbandono involontario. Garantisci la massima sicurezza per i tuoi piccoli aggiungendo il TIPPY PAD al tuo carrello su Amazon e sfrutta la tranquillità che questo dispositivo può offrire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.