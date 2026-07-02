Dite addio ai problemi di connessione grazie a LIDL: con 10 euro rendete la connessione a prova di bomba

Capita in quasi tutte le case, indipendentemente dalla metratura: il router sta vicino alla porta d’ingresso, spesso perché è lì che arriva il cavo dell’operatore, e da lì il segnale deve farsi strada tra muri portanti, elettrodomestici e magari anche una rampa di scale. Il risultato è sempre lo stesso, un salotto perfettamente coperto e una camera da letto o uno studio dove la connessione arranca.

Lidl torna a proporre un ripetitore Wi-Fi a un prezzo che si aggira sui dieci euro, un Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro venduto anche online sul sito dell’insegna oltre che nei punti vendita, fino a esaurimento scorte. Il funzionamento è quello classico di questa categoria di dispositivi: si collega a una presa elettrica, cattura il segnale già emesso dal router e lo ritrasmette più lontano, ampliando la zona coperta senza toccare l’impianto esistente e senza cambiare operatore.

La soluzione di LIDL che salva la connessione di casa

Il dettaglio che fa la differenza, più del prezzo stesso, è dove viene posizionato. Un ripetitore piazzato a metà strada tra il router e la zona debole funziona molto meglio di uno lasciato accanto alla porta o incastrato dietro un mobile: la regola pratica più citata dai tecnici è che il dispositivo debba ricevere ancora un segnale discreto dal router originale, altrimenti amplifica un problema invece di risolverlo.

Alcune accortezze aggiuntive aiutano a sfruttarlo davvero. Tenerlo lontano da forni a microonde, frigoriferi metallici o prese multiple sovraccariche riduce le interferenze; disattivare, se l’app di configurazione lo consente, i protocolli Wi-Fi più datati velocizza la connessione per tutti i dispositivi collegati. Sono piccoli passaggi che raramente vengono spiegati in negozio, ma che spostano parecchio il risultato finale.

Va detto con altrettanta chiarezza che un ripetitore non è la soluzione universale. In appartamenti molto grandi o in case su più piani con muri spessi, chi cerca una copertura uniforme e stabile si orienta più spesso verso un kit powerline, che sfrutta l’impianto elettrico per portare il segnale in un’altra stanza, oppure verso un sistema mesh, composto da più unità che comunicano tra loro. Quest’ultima opzione garantisce risultati superiori ma ha un costo che può superare anche di dieci volte quello di un singolo ripetitore economico.

Per il mercato italiano, offerte di questo tipo compaiono regolarmente nel volantino Lidl, spesso in settimane diverse rispetto alla Francia e con modelli non sempre identici: chi è interessato farebbe bene a controllare il catalogo online dell’insegna prima di recarsi in negozio, dato che si tratta quasi sempre di scorte limitate destinate a esaurirsi in pochi giorni. Anche in Italia, comunque, la fascia di prezzo dei ripetitori Wi-Fi entry level resta simile, tra i dieci e i venti euro a seconda della marca e delle funzioni incluse.

Resta il fatto che, a questi prezzi, il margine di rischio per chi prova la soluzione è minimo: nel peggiore dei casi, il problema di copertura resiste e si può comunque valutare un’alternativa più strutturata.