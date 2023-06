Dite no all'aria inquinata in casa con Xiaomi Smart Air Purifier Compact! Ora è in super sconto Amazon!

Xiaomi Smart Air Purifier Compact è un purificatore d’aria dalle grandi qualità, di modeste dimensioni ma estremamente efficace. Xiaomi Smart Air Purifier Compact è adatto per tutta la casa, ed è stato pensato per un doppio utilizzo, da tavolo e da pavimento, senza che le sue prestazioni ne risentano. Amazon lo propone oggi in super offerta, un MENO 43% che taglia il prezzo di listino facendoci risparmiare ben 64 euro, permettendoci di portarlo a casa a soli 85,89 euro.

Una soluzione intelligente

Xiaomi Smart Air Purifier Compact ha un design elegante e leggero, è resistente all’acqua fino a IPX4 e pesa solo 2,2 kg. Ha un sistema di filtrazione 3-in-1 per una purificazione accurata ed efficace. Il filtro è composto da uno strato pre-filtro, che cattura i peli degli animali domestici e le fibre; uno strato HEPA, che intrappola il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, come polline, polvere, fumo e batteri; e uno strato di carbone attivo, che assorbe gli odori e i gas nocivi. Il filtro ha una durata di circa 6 mesi e può essere sostituito facilmente.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact ha diverse funzioni per il monitoraggio e il controllo dell’aria. La modalità automatica regola la velocità di purificazione in base alla qualità dell’aria rilevata dai sensori; la modalità manuale consente di scegliere tra tre livelli di velocità e la modalità notturna, che riduce il rumore e la luminosità per non disturbare il sonno.

Il purificatore d’aria mostra la qualità dell’aria tramite un LED a quattro colori: verde per aria fresca, giallo per aria moderatamente inquinata, arancione per aria altamente inquinata e rosso per aria gravemente inquinata.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact ha anche diverse funzioni smart, come la connessione con lo smartphone tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home. L’app permette di visualizzare i dati della qualità dell’aria in tempo reale, controllare le impostazioni del purificatore d’aria, ricevere notifiche sullo stato del filtro e accedere a suggerimenti per migliorare l’ambiente domestico.

Da ultimo prestazioni top lato batteria: ha una capacità di 3000 mAh e supporta la ricarica magnetica. La batteria dura fino a 10 ore con un uso normale e fino a 15 ore con un uso leggero.

Amazon fa il suo dovere e propone uno sconto maxi, MENO 43%! Acquistatelo oggi e da domani grazie alla spedizione veloce Prime potrete godere di aria pulita in casa!

