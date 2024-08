Diventa un ARTISTA con la Tavoletta Grafica con penna a MINI PREZZO

Per sbizzarrirti a creare piccole opere d’arte ovunque tu sia e nella massima precisione, prova la Tavoletta Grafica Con Penna Wacom One! Oggi è disponibile su Amazon a soli 34 euro con uno sconto bomba del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tavoletta Grafica Con Penna Wacom One: funzionalità e modalità di utilizzo

La Tavoletta Grafica Con Penna Wacom One è un gadget tech super versatile che ti farà sentire un vero e proprio piccolo artista.

Con questo dispositivo potrai disegnare e dipingere con precisione in quanto la tecnologia elettromagnetica della penna ti offre un controllo ottimale così da creare opere minuziose e con dettagli precisi con la massima semplicità. In più Chromebook può essere abbinato alla tavoletta con una connessione plug and play, in modo da rendere ottimo lo studio a distanza con la scrittura manuale.

La modalità di utilizzo è davvero semplice con una configurazione che puoi ottenere in pochissimi secondi: non devi far altro che connettere il cavo USB al mac, ChromeOS o al PC ed installare i drivers ed il gioco è fatto. In più la penna è sensibile alla pressione, leggera e confortevole da usare, e si adegua in maniera ottima alla forza e al movimento della mano.

