Diventa UN EROE con Elden Ring per PS5: solo oggi ad un prezzo MINIMO (-16%)

Se sei appassionato dei cosiddetti soulslike, non puoi non aver giocato almeno una volta ad Elden Ring. E se ancora non lo hai fatto, è tempo di rimediare subito. Su Amazon c’è la versione per PS5 ad un prezzo che ti attirerà immediatamente. Si parla di soli 37,50 euro, con un ribasso del 16% rispetto al prezzo di listino. In vendita nella sua versione Standard, ti darà la possibilità di vivere un’avventura unica nel suo genere che ti terrà incollato allo schermo per giorni. Acquistalo oggi stesso ad un prezzo bomba, è un must per tutti i videogiocatori.

Elden Ring per PS5: il soulslike che ti fa diventare un eroe

Sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, Elden Ring è uno dei soulslike più di successo di sempre. Sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki e realizzato in collaborazione con George R. R. Martin, ti darà modo di immergerti in un mondo fantasy curato nei minimi dettagli. Dopo averlo avviato, verrai catapultato nell’Interregno qualche tempo dopo la distruzione dell’Anello ancestrale e la dispersione dei suoi frammenti. L’intero regno sarà governato dai semidei, e ognuno di questi possiede una Runa Maggiore.

Sarà tuo compito come protagonista di viaggiare alla ricerca di questi frammenti per diventare il Lord ancestrale. Svelando tutti i misteri che si celano dietro il potere dell’Anello e incontrando avversari con storie e personalità affascinanti e da scoprire. Ritenuto tra gli openworld meglio riusciti degli ultimi anni, ti darà modo di spostarsi ovunque tu voglia dia a piedi che in sella al tuo cavallo. Potrai scegliere un aspetto unico, uno stile di combattimento personalizzato e poi una lunga serie di armi, incantesimi e abilità.

Non puoi rinunciare a questo sconto unico del 16% su Amazon, Elden Ring per PS5 divieterà presto tuo alla cifra imperdibile di 37,50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.