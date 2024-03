Diventa un FUORICLASSE con EA Sports FC 24 per PS5: oggi al MINIMO STORICO (24,98€)

È il videogioco di simulazione calcistica più amato al mondo, e anche quest’anno sta tenendo incollati allo schermo milioni di giocatori. EA Sports FC 24 può essere tuo solo per oggi alla cifra incredibile di 24,98 euro! Si tratta del minimo storico assoluto, con un ribasso del 35% rispetto ai 79,99 euro di listino. Nella sua versione per PS5, ti permetterà di scendere in campo con i tuoi giocatori preferiti e di vivere un’esperienza mai così completa ed immersiva. Sia nelle modalità online che offline. Fallo tuo già oggi, con uno sconto così alto non lo paghi praticamente nulla.

EA Sports FC 24: scendi in campo coi migliori giocatori al mondo

Per la prima volta in assoluto, EA Sports ha dovuto abbandonare il marchio FIFA per far spazio ad un capitolo completamente rivisto di simulazione calcistica. Ed EA Sports FC 24 ha saputo rispettare le aspettative dei fans, con diverse modalità di gioco e piccole innovazioni dal punto di vista del gameplay che non sono passate inosservate. Ti consigliamo di acquistarlo ora per scendere in campo e diventare il numero uno. A partire dalla modalità Ultimate Team, fiore all’occhiello dell’azienda canadese e che ti dà la possibilità di costruire la tua squadra dei sogni con le carte di giocatori e giocatrici.

Se ami giocare coi tuoi amici, allora non puoi non provare il Pro Club. Dove potrai creare il tuo giocatore perfetto per aspetto fisico e caratteristiche, da posizionare in campo insieme ai tuoi compagni di squadra per scalare le classifiche e arrivare in Prima Divisione. Per i cultori dell’offline, non si possono non menzionare la Modalità Allenatore e Giocatore. O anche le Squad Battle, utili per accumulare crediti da spendere nell’Ultimate Team. Godi da qui del minimo storico di Amazon, EA Sports FC 24 non è mai stato così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.