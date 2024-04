Diventa un PRO PLAYER con l'Xbox Elite 2: il controller migliore in PROMO BOMBA

Per poter godere di prestazioni mai così uniche con i tuoi videogiochi preferiti, tutto quello di cui hai bisogno è questo controller targato Xbox. Stiamo parlando dell’Elite Series 2, pensato per l’omonima console e che ti fornirà un feeling unico nel suo genere. Con la promo di Amazon, lo fai tuo a soli 166,60 euro. Un prezzo poche volte così basso, reso possibile dall’offerta del 7% disponibile solo per oggi. Ne devi approfittare il prima possibile, vedrai sin dalle prime partite come giocare sarà molto più semplice.

Xbox Elite Series 2: il controller che ti trasforma in pro player

Realizzato per poter migliorare le prestazioni da gaming sia in single che in multiplayer, questo Xbox Elite Series 2 è un controller che va a nozze con i giocatori più esigenti. Grazie al cavo USB-C da 9 pollici incluso o con Xbox Wireless, è possibile collegarlo alla propria console in qualche istante. Ma non solo, perché è compatibile con PC, tablet, Windows 10, iOS ed Android. Con le sue levette a tensione regolabile, le impugnature gommate arrotondate e i blocchi dei grilletti più corti, ti sentirai come se fossi immerso in una competizione vera e propria.

Ogni componente è intercambiabile, e ci sono alcune opzioni di mappatura dei pulsanti esclusive a cui puoi accedere tramite l’app Accessori Xbox. Potrai salvare fino a 3 profili, da cambiare quando e come vuoi con un solo switch. Presente il coprilevette intercambiabile, le croci direzionali e le levette posteriori, per adattare il controller allo stile di gioco che più preferisci. Con la sua batteria ricaricabile con autonomia di 40 ore, potrai rimanere in gioco a lungo senza dover attaccare il cavetto.

Godi ora della promo shock e portatelo a casa, diventerà il tuo compagno fedele per lunghe sessioni di gaming da solo o in compagnia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.