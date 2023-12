Divertimento assicurato con SUPER MARIO BROS WONDER in offerta

Nel corso degli ultimi mesi sono usciti titoli davvero interessanti per Nintendo Switch, che rappresenta una delle migliori console di questa generazione, soprattutto se utilizzata in compagnia con amici o famigliari. Ecco dunque che Amazon in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie ha ben pensato di proporti Super Mario Bros Wonder in offerta al sensazionale prezzo di soli 49 euro, che rappresenta il minimo storico raggiunto fino ad oggi rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da Nintendo, fissato a 59 euro.

Super Mario Bros Wonder: benvenuto nel Regno dei Funghi

Super Mario Bros. Wonder rappresenta ad oggi il miglior gioco per le famiglie 2023, a tal punto da essere premiato in occasione dei The Game Awards che si sono tenuti i primi di dicembre. Hai infatti la possibilità di giocare in multiplayer fino a 4 giocatori, andando a impersonare i rispettivi personaggi del gioco, tra cui Mario, Luigi, Daisy e Peach: sono ben 12 i personaggi giocabili, e vanno a comprendere anche Toad, Yoshi e tanti altri ancora. Oltre al multiplayer locale con amici è prevista anche una modalità online, che permette di giocare da remoto con altre persone nel mondo.

Potrai finalmente iniziare ad esplorare in lungo e in largo il Regno dei Fiori, con un’avventura totalmente inedita rispetto al passato. Super Mario Bros. Wonder segna infatti un punto rivoluzionario all’interno della serie di Super Mario. Tantissime sono infatti le meccaniche introdotte all’interno di questo nuovo capitolo, tra cui in particolare i Fiori Meraviglia, che conferiscono allo stesso Mario nuove abilità, che ovviamente può interessare all’interno dei numerosi livelli che compongono il gioco.

Un’altra novità davvero molto interessante consiste nel nuovissimo e inedito potenziamento di Mario, ovvero Mario Elefante: questo permette a Mario di colpire i nemici che si trovano davanti con la sua potentissima proboscide, e questo risulta a tutti gli effetti un notevole vantaggio all’interno dei livelli, soprattutto in quelli più complessi.

In definitiva a nemmeno 50 euro hai la possibilità di portarti a casa il miglior platform di quest’anno, con cui potrai divertirti anche con i tuoi amici e famigliari nel corso delle festività natalizie: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Super Mario Bros Wonder in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

