Divertimento assicurato con XBOX SERIES S in offerta

Dopo anni e anni di pandemia e prezzi alle stelle, finalmente anche per i videogiochi la situazione è tornata a livelli normali, con diverse proposte in termini di console che ben rispondono alle preferenze di ogni tipologia di videogiocatore. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti la console Xbox Series S in offerta allo strabiliante prezzo di soli 238 euro, con un ottimo sconto del 7% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Xbox.

Xbox Series S: salta in un mondo di giochi

Tra le caratteristiche salienti alla base di questa console troviamo senz’ombra di dubbio la funzionalità Quick Resume, che ti permette di spegnere e riprendere esattamente dove avevi lasciato, con dei tempi di caricamento praticamente azzerati rispetto alle precedenti generazioni di console.

Uno dei servizi più interessanti alla base dell’ecosistema Xbox è sicuramente Xbox Game Pass Ultimate, che dietro il pagamento di un piccolo canone mensile ti permetterà di giocare sin da subito a centinaia delle esclusive Xbox di questa generazione attualmente presenti sul mercato, tra cui ad esempio Forza Motorsport, Flight Simulator, Halo Infinite e tanti altri, oltre alla possibilità di giocare le future esclusive fin dal giorno di lancio.

Il controller wireless di Xbox è davvero ergonomico e perfetto per giocare, garantendoti il massimo livello di precisione: questa caratteristica può tornarti davvero molto utile soprattutto se giochi agli sparatutto in multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui essere precisi è la chiave per portarsi a casa la vittoria.

Xbox Series S è inoltre compatibile con lo standard Dolby Vision, presente nella stragrande maggioranza delle smart TV attualmente presenti sul mercato: con questa tecnologia avrai accesso diretto a colori e contrasti più vividi che mai, anche grazie al supporto di HDR10.

Questa console è completamente basata sul digital delivery: grazie all’SSD da 512 GB avrai la possibilità di scaricare tutti i videogiochi che preferisci in formato digitale, così da accedervi in qualsiasi momento.

In definitiva, a poco più di 230 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori console di questa nuova generazione, con la quale potrai finalmente avere accesso a tutte le esclusive Xbox del momento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questa Xbox Series S in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, affrettandovi il prima possibile dal momento che si tratta di un’offerta temporanea per il Black Friday e alla luce di questo le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

