Divertimento assicurato con XBOX SERIES X in offerta

Finalmente le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X, dopo anni e anni di difficoltà, sono tornate reperibili e disponibili per tutte. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti Xbox Series X in offerta al sensazionale prezzo di soli 403 euro, risparmiando più di 100 euro rispetto all’originale prezzo di listino proposto in origine dalla casa produttrice, in questo caso Microsoft.

In questo caso parliamo di una delle console più potenti al mondo, con ben 12 teraflops di potenza che assicurano un’elaborazione grafica senza pari, soprattutto se messa a confronto con la precedente generazione di console. Grazie a questa estrema potenza avrai la possibilità di giocare alla strabiliante risoluzione 4K, a patto di avere una smart TV che supporti effettivamente questa risoluzione. Per non parlare della tecnologia Ray Tracing DirectX, che permette di godere di una illuminazione in tempo reale senza pari.

Molto apprezzato poi l’SSD da ben 1 TB, che ti permette di catalogare al suo interno tutti i tuoi giochi preferiti in formato digital delivery, consentendo così un accesso praticamente immediato e istantaneo, a differenza dei giochi retail.

Uno dei punti di forza alla base dell’ecosistema Microsoft consiste nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: esso ti consente infatti, dietro il pagamento di un canone mensile o annuale, di avere immediato accesso a centinaia e centinaia di titoli di ogni genere, tra cui in particolare alcune delle più recenti esclusive Microsoft. Avrai la possibilità quindi di giocare a titoli come Flight Simulator, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Halo Infinite e tanti altri ancora, riuscendo a soddisfare alla perfezione i tuoi gusti.

Grazie alla tecnologia Quick Resume hai la possibilità di avere dei tempi di caricamenti praticamente fulminei, con un avvio immediato dei giochi, con il supporto di Xbox Velocity Architecture che permette di ridurre significativamente i tempi.

In definitiva a poco più di 400 euro hai la possibilità di entrare a pieno titolo nella nuova generazione di console, avendo accesso immediato ad alcune tra le esclusive migliori di Microsoft: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Xbox Series X in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

