Divertimento tra amici con MARIO GOLF in offerta su Amazon

In occasione delle festività natalizie abbiamo sicuramente più tempo da condividere con amici e famigliari, all’insegna di serate divertenti e spensierate a base di cinema e videogiochi. I videogiochi in particolare rivestono una particolare importanza, potendo coinvolgere diversi giocatori per ogni partita, assicurando un bel po’ di divertimento. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti Mario Golf Super Rush in offerta al sensazionale prezzo di soli 34 euro, con un ottimo sconto del 37% rispetto all’originale prezzo di listino proposto da Nintendo.

Mario Golf Super Rush: divertimento assicurato

Questo rappresenta l’ultimo titolo della serie Mario Golf, nata ormai una ventina d’anni fa, con delle novità davvero uniche e interessanti per tutti i giocatori: questo Super Rush è infatti il primo titolo ad approdare su Nintendo Switch, garantendo in questo caso un divertimento senza eguali.

All’interno di Mario Golf Super Rush avrai infatti a disposizione ben 16 personaggi giocabili, che potrai utilizzare sin da subito senza alcun tipo di problema.

Tra le caratteristiche salienti alla base di questo titolo troviamo sicuramente i comandi davvero molto intuitivi e alla portata di tutti, grazie alla piena implementazione dei joy con che permettono il controllo con il movimento, similmente a quanto accadeva anni e anni fa con il celebre Wii Sports. Potrai quindi impugnare il joy con come se fosse una mazza da golf, e far giocare sin da subito i tuoi amici.

Mario Golf Super Rush è infatti un titolo che si presta benissimo alle serate con amici e famigliari, dal momento che supporta fino a 4 giocatori in contemporanea, con un joy con assegnato ad ognuno di loro. Una delle nuove funzionalità più interessanti di questo titolo è sicuramente lo Speed Golf, dove avrai la possibilità di utilizzare i colpi speciali, ovviamente caratteristici di ogni personaggio. Oltre a questo è presente un’ottima modalità online, che ti permetterà di prendere parte a partite con giocatori provenienti da tutto il mondo.

In definitiva a poco più di 30 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori titoli sportivi di Super Mario, con cui potrai avere ore e ore di divertimento infinito con i tuoi amici e famigliari: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare Mario Golf Super Rush in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.