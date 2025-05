Divertiti al massimo con il Controller DualSense per PS5 in sottocosto (-27%)

Se stai cercando il controller perfetto per le tue sessioni di gioco su PlayStation 5, questa è la promozione che aspettavi: il Controller DualSense Wireless è ora disponibile ad un prezzo mai visto prima. Solo 54,99€, con un risparmio del 27% rispetto al prezzo di listino. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di dare una svolta alle tue partite con il controller che ha ridefinito il concetto di immersione videoludica!

Controller DualSense Wireless: tutte le funzionalità

Il Controller DualSense è stato progettato per farti vivere il gioco come mai prima d’ora, con funzionalità che trasformano ogni partita in un’esperienza unica. Grazie al feedback aptico, ogni azione viene restituita con una precisione sorprendente: sentirai la tensione di una corda d’arco, la vibrazione di un motore che romba, la resistenza del terreno sotto i piedi del tuo personaggio. E tutto questo, semplicemente tenendo il controller tra le mani.

Ma non finisce qui. I grilletti adattivi cambiano la resistenza in base alle azioni di gioco, permettendoti di percepire davvero ogni movimento, ogni interazione, ogni sfida. È come se il confine tra il mondo reale e quello virtuale si assottigliasse, lasciandoti completamente immerso nell’azione. E con il microfono integrato, puoi comunicare istantaneamente con i tuoi compagni di squadra senza dover indossare cuffie aggiuntive – il tutto in totale privacy, grazie al pulsante dedicato per la disattivazione rapida.

Vuoi un’esperienza audio ancora più coinvolgente? Nessun problema: il connettore per cuffie da 3,5 mm ti permette di collegare il tuo headset preferito e goderti un audio cristallino, perfetto per le maratone di gioco più intense. E per chi ama condividere i momenti più epici, il nuovo pulsante Crea rende semplicissimo catturare screenshot, registrare video e trasmettere in streaming, così potrai mostrare a tutti le tue imprese più spettacolari.

Dal punto di vista tecnico, il DualSense non lascia nulla al caso: accelerometro e giroscopio garantiscono un rilevamento dei movimenti sempre preciso, mentre la batteria ricaricabile USB-C assicura ore e ore di gioco senza interruzioni. E con un peso di appena 280 grammi e dimensioni ultra compatte, il comfort è garantito anche nelle sessioni più lunghe. Il tutto racchiuso in una scocca nero opaco che trasmette eleganza e professionalità a ogni sguardo.

Perché scegliere proprio questo controller? Semplice: è l’accessorio che fa la differenza. Che tu sia un appassionato di avventure single player o un guerriero del multiplayer competitivo, il DualSense Midnight Black è la scelta definitiva per chi vuole il massimo dal proprio setup. Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto del 27%, non fartelo scappare!

