Divertiti IN PISCINA con l'Amaca gonfiabile con fondo in rete a SOLI 12 EURO

Con il caldo di questi giorni, non c’è cosa migliore che sguazzare al mare o in piscina! Per divertirti ancora di più oggi puoi acquistare su Amazon l’Amaca gonfiabile da piscina con fondo in rete Cuskedye: al momento è disponibile a soli 12 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Amaca gonfiabile da piscina con fondo in rete Cuskedye: il must-have dell’estate

L’Amaca gonfiabile da piscina con fondo in rete Cuskedye è un vero e proprio must-have in estate sia per deivertirsi che per rilassarsi nell’acqua.

Dispone di un cuscino poggiatesta ergonomico che sostiene delicatamente la testa per aggiungere un maggiore comfort. Inoltre è ideale per mantenerti al fresco: il fondo del lettino galleggiante presenta, infatti, un design in tessuto a rete per garantirti una buona esperienza e una migliore traspirabilità, permettendoti di rimanere al fresco mentre sei nell’acqua.

Questo lettino galleggiante è realizzato in PVC e nylon di alta qualità ed ecologico, spesso 0,25 mm ed è atossico, quindi delicatissimo sulla pelle. Inoltre è spesso e durevole, senza perdite d’aria e non si buca facilmente.

Inoltre ha un formato portatile da 120 x 70 cm perfetto per stare sdraiatai in acqua. In più, quando non in uso, il lettino galleggiante ha un volume molto ridotto e può essere trasportato in uno zaino nella massima comodità.

Oggi l’Amaca gonfiabile da piscina con fondo in rete Cuskedye è disponibile su Amazon a soli 12 euro con uno sconto del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.