Dixit, in OFFERTA il gioco di carte DISNEY per stimolare la fantasia!

Gli esperti sono concordi nel denunciare il fatto che la tecnologia e i dispositivi digitali rischino di appiattire la fantasia dei più piccoli, soprattutto in età scolare. Regalare loro un caro vecchio gioco di carte può essere così molto utile. Come Dixit, gioco dell’Asmodee che fa parte della Disney Edition può essere molto utile in tal senso. Si tratta di un affascinante gioco di carte e narrazione per stimolare immaginazione e la fantasia, ideale per giocare in famiglia e con gli amici. Anche per gli adulti! Dixit permette ai giocatori di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, di esprimere il proprio immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione. Il gioco non è neanche noiosamente lungo, visto che dura in media 30 minuti. Si può giocare tra i 3 e i 6 giocatori! Ed è totalmente in Italiano! Età consigliabile dagli 8 anni in su. Fallo tuo a soli 28,68 euro grazie allo sconto del 16%!

Dixit, di cosa parla il gioco da tavolo

Questo nuovo gioco dell’universo Dixit si basa sui temi e sui personaggi più amati dei film Disney e Pixar. Si tratta di un gioco semplice e spensierato di narrazione e interpretazione. I giocatori saranno deliziati quando scopriranno una serie di carte con splendide immagini a tema Disney! Come si gioca? Si parte da una frase enigmatica incentrata su una delle splendide immagini rivelate. Il giocatore dovrà trova l’immagine corretta e ottenere così punti. Dunque, sarà un viaggio affascinante e divertente tra tanti classici Disney! Si basa su 84 carte basate su film iconici Disney e Pixar, da Steamboat Willie a Turning Red.

Il disegno è stato affidato alla celebre illustratrice Natalie Dombois, e ha richiesto due anni di lavoro. Un processo meticoloso che ha coinvolto il team Libellud. Le immagini omaggiano i temi iconici della Disney, pur rimanendo fedeli ai concetti dell’universo Dixit.

E dato che a Natale mancano oramai poco più di due mesi, potrebbe essere una bellissima idea regalo, per chi ama l’arte, la creatività, per chi vuole giocare e condividere con amici e parenti serate in allegria. Oggi paghi Dixit solo 28,68 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.