DJI Action 2 Power Combo con modulo di alimentazione in offerta speciale su Amazon

Progettata con un modulo magnetico modulare e a incastro intelligente, le versatili opzioni di registrazione di Action 2 includono 32 GB di memoria interna, video fino a DCI 4K 60 fps, UHD 4K 120 fps e 1080p a 240 fps, foto raw e JPEG fino a 12 MP. Sebbene l'Action 2 sia impermeabile fino a 1 metro, il modulo di alimentazione deve utilizzare una custodia disponibile separatamente per il funzionamento impermeabile.

Questa combinazione accoppia la fotocamera 4K Action 2 con un modulo di alimentazione, un cordino magnetico per il funzionamento a mani libere e un supporto magnetico a 3 poli. Il modulo di alimentazione magnetico a scatto estende la tua autonomia fino a 180 minuti e fornisce uno slot per schede microSD per ulteriore archiviazione multimediale. L’Action 2 registra l’audio tramite un microfono integrato e può acquisire l’audio wireless se utilizzato con il microfono DJI disponibile separatamente, che utilizza un adattatore di ingresso da 3,5 mm a USB di tipo C.

Informazioni sull’action cam:

Action camera compatta con sensore CMOS da 1/1,7″ e obiettivo grandangolare 155°, f/2,8

Comandi vocali in inglese e cinese mandarino (tradizionale).

Correzione della distorsione

Risoluzioni video supportate:

Registra fino a DCI 4K 60 fps in 4:3, DCI 4K 120 fps in 16:9 e 1080p a 240 fps in 16:9;

Supporta il rallentatore e il time-lapse;

Foto fino a 12 MP in formato raw e JPEG;

E se acquisti anche il modulo di alimentazione estendi la tua autonomia fino a 180 minuti. Ecco di seguito quali sono le schede microSD consigliate:

Samsung EVO 32GB UHS-I Speed ​​Grade 1 microSDHC;

Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed ​​Grade 1 microSDXC;

SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I Speed ​​Grade 3 microSDXC;

SanDisk High Endurance 32GB UHS-I Speed ​​Grade 3 microSDXC;

SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I Speed ​​Grade 3 microSDXC;

SanDisk Extreme 16GB UHS-I Speed ​​grado 3 microSDXC;

MicroSDHC Lexar 633x 16GB UHS-I Speed ​​Grade 1;



