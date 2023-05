DJI Air 2S il drone Premium vola alto e il prezzo scende sempre di più!

Air 2S è un drone di livello Premium prodotto dall’azienda leader nel settore dei droni, DJI. Si distingue per la sua potente combinazione di funzionalità avanzate e facilità d’uso, perfetta non solo per i professionisti del settore che sapranno utilizzarlo spremendolo a dovere, ma anche per i semplici appassionati che potranno trovare un mezzo estremamente versatile e capace di farsi padroneggiare in breve tempo.

Un volo perfetto

Una delle caratteristiche principali del DJI Air 2S è la sua fotocamera integrata, che offre immagini e video ad altissima risoluzione. La fotocamera da 20 megapixel consente di scattare foto nitide e dettagliate, mentre la capacità di registrazione video 5.4K a 30 FPS o 4K a 60 FPS garantisce la cattura di video di alta qualità.

Inoltre, il drone è dotato di un sensore CMOS da 1 pollice, che migliora la sensibilità alla luce e offre una gamma dinamica più ampia. Di fatto i filmati in condizioni di scarsa illuminazione saranno nitidi e belli da vedere.

La modalità di volo intelligente del DJI Air 2S offre una serie di funzionalità avanzate, come il tracciamento automatico, il volo preimpostato e il ritorno automatico a casa. Senza dimenticare la capacità di percepire l’ambiente in 4 direzioni per rivelare gli ostacoli.

Inoltre, DJI Air 2S è anche dotato di una trasmissione video OcuSync 3.0, che offre una connessione stabile e a lungo raggio tra il drone e il controller fino a 12 km in FHD.

La portabilità del DJI Air 2S è un altro punto di forza. Il drone è pieghevole e leggero, facile da trasportare in borse o zaini. Ciò lo rende un compagno di viaggio ideale per coloro che desiderano catturare immagini mozzafiato durante le loro avventure.

