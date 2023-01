DJI FPV con fotocamera 4K, Gimbal e visore ad un prezzo PAZZESCO su Amazon

I droni con visuale in prima persona (FPV) erano una volta il regno degli hobbisti con molti soldi da spendere. L’ingresso di DJI rende tutto più accessibile, il che significa poter garantire una qualità video eccellente e delle prestazioni in volo senza eguali.

Costa un po’, ma il drone è ben costruito e la fotocamera cattura ottime riprese video. Questo drone non è in grado di eseguire manovre aerodinamiche estreme come altri, ma ha principalmente lo scopo di mostrare il volo FPV per un nuovo pubblico, cosa che fa magnificamente. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.031,81€ invece di 1.349,00€.

Drone e controller DJI FPV, ecco le caratteristiche principali:

Sensore da 12 MP in grado di acquisire video 4K a30/60 fps e filmati in 1080p;

in grado di acquisire video 4K a30/60 fps e filmati in 1080p; Controller preciso e molto funzionale

Capace di raggiungere 120/130 km all’ora

Contro

Richiede esperienza per eseguire manovre complesse

L’uso all’aperto richiede la presenza di un osservatore in linea

Il drone DJI FPV ti consente di scattare foto e video a 1080p o 4K, ma tutte le foto vengono salvate in file jpeg, senza opzioni per archiviare filmati grezzi. La fotocamera eccelle principalmente nello scattare foto e video FPV con impostazioni già preconfigurate.

Il kit di base non include molto e ti ritroverai a sborsare ancora di più per il controller di movimento e batterie extra. È fantastico che DJI stia rendendo i droni FPV più accessibili per le masse, nonostante il prezzo.

A differenza dei droni fatti in casa o personalizzati, il DJI non può essere emulato dall’hobbista medio. Il drone è realizzato in materiale robusto e di alta qualità, ma può rompersi. In caso di incidenti gravi, dovrai inviare il tuo drone a DJI per ripararlo. Approfitta ora dello sconto del 24% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

