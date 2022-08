DJI FPV: il drone per tutti, oggi in super sconto

A poche ore dalla presentazione del nuovo drone di casa DJI, Amazon ha lanciato una super offerta sul modello attuale. Il drone DJI FPV adesso ha uno sconto folle di 250 euro sul noto e-commerce, infatti lo potete acquistare a soli 1.100,61 €. Questo è un prezzo assurdo che non si può ignorare, correte prima che si esauriscano le scorte.

DJI FPV: il primo drone FPV per tutti

L’azienda DJI è ormai leader nel settore di droni, stabilizzatori ed Action-camere. Lo scorso anno questo marchio ha lanciato sul mercato il suo primo drone fpv che ha riscosso davvero un buon successo. Tutti coloro che si sono voluti avvicinare al mondo dei droni fpv per la prima volta, lo hanno potuto fare in maniera super facile e sicura grazie a lui. Il DJI FPV vi consente di acquisire video in 4K molto più dinamici rispetto ai classici droni, ma tutto questo in sicurezza. Al contrario di tutti gli altri droni fpv, quello della DJI è molto più facile da usare e quindi è perfetto per chi vuole muovere i suoi primi passi in questo mondo. Per il resto essendo un prodotto di casa DJI, la qualità e l’affidabilità sono garantite al 100%. Provate il brivido di un volo immersivo grazie al visore V2 per e al super grandangolo FOV 150°. I loro occhiali per il volo a distanza sono molto acquistati anche da tutti i dronisti professionisti di questo settore.

Oggi, 25 agosto 2022, la famosa azienda DJI sta presentando sul mercato la seconda generazione di questo fantastico drone fpv. Amazon non ci ha pensato Due volte approfittare di questa situazione, mettendo il dj e for.tv in super sconto a soli 1.100,61 € Stiamo parlando di una offerta pazzesca chi abbassa il prezzo originario di ben 250 euro. Questa è l’occasione perfetta per avvicinarvi al fantastico mondo dei droni fpv.

