DJI Mini 2 Combo con fotocamera 4K, oltre 100 euro di sconto su Amazon

I droni in genere non ricevono upgrade annuali, motivo per cui l’annuncio di DJI Mini 2 è una sorpresa. Il drone leggero continua a volare sotto il radar della Federal Aviation Administration (FAA) a causa del suo peso di 249 grammi, rendendolo ideale per i principianti perché non richiede registrazione. Ancora più importante, tuttavia, affronta direttamente alcune delle carenze del suo predecessore. Acquistalo ora su Amazon a soli 485,99€ invece di 599,00€.

In un’epoca in cui la registrazione video 4K è uno standard tra smartphone e fotocamere, è stato un po’ deludente che il Mavic Mini dell’anno scorso abbia raggiunto una risoluzione di 2,7K. Bene, questo è il primo elemento dell’elenco affrontato dal Mini 2, che vanta una corretta acquisizione di video 4K. Mentre il frame rate a 4K supera i 30 frame al secondo (FPS), DJI ha aumentato il bit rate da 40 Mbps sul Mavic Mini a 100 Mbps per il Mini 2. Inoltre da oggi sarà possibile ritagliare dentro e fuori una scena quando si esporta in 1080p. Nel frattempo, per coloro che guardano video e clip su schermi 4K, la risoluzione 4K significa che questa volta non è necessario l’upscaling.

I dettagli sono prevedibilmente abbondanti e nitidi, ma i migliori risultati si ottengono durante il giorno e il pomeriggio, quando l’illuminazione è abbondante. I colori hanno un tono uniforme e neutro, mai troppo saturi per lavorare in post. Tuttavia, la sua performance si sgretola non appena il sole tramonta, apparendo spesso torbida, buia e inutilizzabile a meno che non ci siano forti fonti di luce nella scena. Ciò è in parte dovuto al fatto che non ci sono cambiamenti con il sensore, un sensore da 1/2,3 pollici da 12 megapixel appollaiato su un gimbal a 3 assi.

Le prestazioni della gamma non sono vicine al livello che ho ottenuto con Mavic Air 2, ma alcune modifiche in post-produzione possono far emergere dettagli che altrimenti si perderebbero nell’ombra. I fotografi apprezzeranno le prestazioni di acquisizione di immagini fisse del Mini 2, ma proprio come i video, fatica in condizioni di scarsa illuminazione e gamma dinamica.

Se hai mai pilotato il Mavic Mini, sai come la trasmissione video può essere soggetta a interferenze. È sicuramente fastidioso, ma anche spaventoso se è prolungato. Fortunatamente, DJI Mini 2 allevia le preoccupazioni grazie alla tecnologia di trasmissione OcuSync 2.0 di DJI. Il controller è un facsimile esatto di Mavic Air 2.

Volare in condizioni ventose è sempre rischioso, ma è più profondo quando hai a che fare con un drone leggero come il Mavic Mini. Ci sono anche diversi video online di proprietari che reagiscono all’allontanamento dalla loro posizione a causa del forte vento.

Per fortuna, DJI ha aggiornato i motori del Mini 2 per resistere meglio a venti oltre 30 km/h. Approfitta ora dello sconto del 19% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

