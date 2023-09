DJI Mini 3: il miglior DRONE in offerta ad un prezzo BOMBA

Nel corso degli ultimi anni i droni sono entrati sempre più a far parte della nostra vita quotidiana, dal momento che garantiscono delle riprese mozzafiato da posti difficili da raggiungere in modi alternativi a questo. È proprio sulla base di questa necessità che quest’oggi Amazon ti propone il drone DJI Mini 3 in offerta all’incredibile prezzo di soli 974 euro, con più di 120 euro di sconto rispetto al prezzo originale inizialmente proposto dalla stessa compagnia produttrice DJI.

Il drone DJI definitivo

Una delle caratteristiche primarie di questo drone di ultima generazione è rappresentata dal peso estremamente leggero, pari a soli 249 grammi: questo ti permetterà di evitare addirittura il test necessario per far volare il tuo drone nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea.

Le prestazioni nel caso di questo drone sono davvero eccellenti e sbalorditive: parliamo infatti di una ripresa video che arriva fino alla risoluzione 4K, con 50 frame al secondo, in modo da garantirti la miglior fluidità possibile con il maggior numero di dettagli. Il drone supporta peraltro la tecnologia HDR per i suoi filmati, in modo tale da restituirti i colori più vividi e accesi di sempre.

Davvero eccellente l’autonomia di questo drone, che è da sempre una delle problematiche principali di questa tipologia di dispositivi: grazie alla batteria di volo intelligente hai garantiti ben 34 minuti di volo in piena autonomia, che si rivelano più che sufficienti per effettuare tutte le riprese che desideri.

Grazie alla presenza dei sensori anteriori, posteriori e inferiori non dovrai preoccuparti in alcun modo della sicurezza e dell’incolumità di qesto drone, che riuscirà ad evitare in maniera efficace tutti gli ostacoli che gli si presenteranno davanti, anche all’interno di scenari molto complessi, come nel caso di una foresta fitta di alberi.

In definitiva, a meno di 1000 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo semi-professionale con cui effettuare le tue riprese in volo, in modo da restituirti dei filmati mozzafiato da condividere sui tuoi principali social network: ecco il motivo per cui ti consigliamo caldamente di acquistare il drone DJI Mini 3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.