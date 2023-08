DJI Mini 3 Pro, il drone perfetto per principianti e esperti: super offerta Amazon

Se hai mai sognato di solcare i cieli e catturare panorami mozzafiato da angolazioni uniche, il DJI Mini 3 Pro è ciò che hai sempre desiderato, e su Amazon è anche scontato a 699€. Questo drone innovativo e ricco di funzioni è progettato per adattarsi alle esigenze di principianti e esperti, garantendo un’esperienza di volo sorprendente e indimenticabile. Con una qualità video e fotografica eccezionale, funzioni di sicurezza avanzate e una durata della batteria generosa, questo drone è perfetto per chiunque desideri un’esperienza di volo straordinaria.

Video in 4K/60fps e foto da 48 MP

Non dovrai più accontentarti di video e foto di bassa qualità. Il DJI Mini 3 Pro ti consente di catturare immagini e video straordinari in 4K a 60 fotogrammi al secondo, con una qualità cristallina che cattura ogni dettaglio. Le foto da 48 MP ti permettono di immortalare i momenti più preziosi con una nitidezza incredibile.

Con un peso di meno di 249 g, il DJI Mini 3 Pro è leggero e facile da maneggiare. La sua struttura pieghevole lo rende altrettanto compatto, ideale per essere trasportato ovunque tu voglia catturare immagini aeree straordinarie. La sua agilità e stabilità in volo ti consentono di esplorare l’ambiente circostante in modo fluido e sicuro.

Volare in sicurezza è una priorità, e il DJI Mini 3 Pro lo rende possibile grazie alla tecnologia di aggiramento degli ostacoli anteriore, posteriore e inferiore. Questa funzione avanzata ti permette di evitare collisioni e volare in modo più rilassato, concentrandoti solo sulla cattura di immagini straordinarie.



Con una durata della batteria fino a 34 minuti, il DJI Mini 3 Pro ti offre il tempo necessario per esplorare, catturare immagini e realizzare video incredibili. Non dovrai più preoccuparti di interrompere il volo in modo prematuro, godendo di un’esperienza di volo più appagante. Con funzioni intuitive per principianti e avanzate per esperti, questo drone si adatta al tuo livello di esperienza, offrendoti un’esperienza di volo personalizzata. Su Amazon lo trovi scontato del 17% a 699€, incluse le spedizioni via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.