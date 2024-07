DJI Mini 4K oggi in OFFERTA a soli 239€: drone PRO a prezzo MAI VISTO

Il Prime Day 2024 è inarrestabile, continuano a venir fuori offerte molto interessanti come questo fantastico drone DJI Mini 4K. L’ottimo drone compatto e leggero si trova oggi al prezzo di 239€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di una promozione eccellente per chiunque cerchi un drone in grado di registrare filmati professionali, senza spendere un occhio della testa.

DJI Mini 4K a prezzo stracciato (-20%)

Erede spirituale del Mini 2, il Mini 4K è dotato di tante caratteristiche professionali, all’interno di un corpo leggero e compatto. Il drone pesa soltanto 249g, un dato che permette a chiunque di pilotarlo senza neccesariamente dotarsi di un patentino certificato.

Nonostante la leggerezza e compattezza, il Mini 4K scatta foto ad alta risoluzione e registra video in risoluzione 4K, con una qualità degna di droni da oltre 1000 euro. Grazie allo stabilizzatore a 3 assi, le immagini sono fluide e professionali in ogni condizione. La stabilizzazione consente al drone di compensare eventuali raffiche di vento, in modo tale da non restituire riprese mosse e inutilizzabili.

Inoltre, questo modello consente fino a 31 minuti di volo continuato, ad una distanza fino a 10 km. Queste caratteristiche rendono il DJI Mini 4K leader della fascia economica, nessun brand offre una qualità simile ad un prezzo così contenuto.

In occasione del Prime Day di Amazon, DJI la spara grossa e sconta il dronte entry leve al 20%. Così facendo, abbatte il prezzo del dispositivo al minimo storico, soli 239€, con radiocomando incluso in confezione. Per chi cerca un drone performante e in grado di catturare immagini professionali, ma senza la necessità di patenti o certificazioni di alcun tipo, questo Mini 4K è la scelta perfetta.

