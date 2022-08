DJI OM 5: è il più venduto su Amazon e adesso in offerta

DJI ha conquistato velocemente una grossa fetta del mercato grazie ai suoi dispositivi tech, affermandosi leader nel settore di droni, stabilizzatori ed action-camere. Questa azienda ormai è sinonimo di qualità ed affidabilità, infatti i suoi stabilizzatori sono tra i più richiesti sul mercato, motivo per la quale se state cercando uno stabilizzatore per il vostro smartphone, non potete perdere assolutamente questa offerta su Amazon. Oggi potete acquistare il DJI OM 5 ad un prezzo scontato di soli 135,90 €, questa è un’ottima occasione per migliorare notevolmente la qualità delle vostre foto e video da mobile.

DJI OM 5: lo stabilizzatore a 3 assi per smartphone

Il DJI OM 5 è un dispositivo favoloso per svariati motivi. Innanzitutto è compatto e leggero, ma non per questo vuol dire che sia delicato, anzi, questo dispositivo è davvero robusto e sicuro. Stiamo parlando di uno stabilizzatore a tre assi con asta allungabile per il vostro smartphone. Questo vi consente di registrare video con una qualità cinematografica per quanto riguarda la stabilizzazione dell’immagine, ma non solo. Le possibilità creative sono davvero tante grazie alla possibilità di poter allungare il manico a diverse lunghezze. Inoltre tenete conto, chi è questo è il prodotto più venduto su Amazon per questa categoria di dispositivi.

Sono tanti e diversi gli accessori che potete trovare all’interno della confezione e la lista dei suoi pregi è ancora lunga. Il DJI OM 5 con questo sconto del 15% su Amazon che porta il suo prezzo a soli 135,90 €, è davvero un’ottima occasione. Affrettatevi perché i pezzi che sono rimasti a disposizione sono davvero pochi, i prodotti DJI con questo offerte, vanno letteralmente a ruba. Inoltre ricordatevi che su Amazon avete la possibilità di effettuare il reso del prodotto acquistato sulla loro piattaforma, entro 30 giorni da suo acquisto. Come si vuol dire, o soddisfatti o rimborsati.

