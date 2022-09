DJI presenta la potente action cam Osmo Action 3: oltre ogni limite creativo

DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia fotografica creativa, presenta Osmo Action 3, l’action cam più potente e intuitiva mai realizzata da DJI. Grazie a una batteria che consente agli utenti di affrontare condizioni davvero estreme e alla funzione di ripresa verticale nativa per una nuova prospettiva creativa, DJI Osmo Action 3 è l’action cam più versatile, robusta e affidabile attualmente disponibile sul mercato.

Una batteria per riprese estreme

Osmo Action 3 è stata progettata quale soluzione unica per immortalare uno stile di vita attivo, indipendentemente da quanto sia avventuroso. Tutto questo inizia con una batteria Extreme da 1.770 mAh che consente alla fotocamera di eseguire riprese per 160 minuti. È inoltre in grado di funzionare a una temperatura di -20°C e si ricarica dallo 0 all’80% in soli 18 minuti e dallo 0 al 100% in 50 minuti, grazie al supporto per ricarica rapida nativo, una novità per le action cam. La batteria Osmo Action 3 Extreme è fornita in dotazione con Osmo Action 3 e non è richiesto alcun acquisto separato.

In un mondo guidato dai social media c’è sempre più bisogno di acquisire immagini e video in verticale, immortalando ogni momento avvincente delle proprie avventure e DJI Osmo Action 3 soddisfa in pieno tale requisito.

La fotocamera è dotata di un sistema di montaggio integrato che la fissa istantaneamente e in modo sicuro a manubri, caschi e altro ancora, ottimizzando il sistema a rilascio rapido, proposto per la prima volta con Action 2, attraverso l’aggiunta di alcune tacche, per una tenuta bloccata e resistente agli urti. Una nuova cornice di protezione orizzontale-verticale consente poi l’orientamento verticale della fotocamera, rendendola ideale per le riprese per piattaforme social. Grazie a una tenuta salda e affidabile che resiste a urti, cadute e onde, Osmo Action 3 riprende te e i tuoi momenti migliori in un’inquadratura perfetta.

DJI Osmo Action 3 comprende numerosi hardware e software all’avanguardia per stare al passo con il tuo stile di vita dinamico. Il suo sistema di imaging da 1/1.7 pollici esegue riprese da 4K/120fps,[5] fornisce un FOV (Field of View, ovvero campo visivo) super ampio di 155° e filma sequenze fluide grazie a una suite EIS di eccellenza. Un sistema di gestione del calore migliorato consente la registrazione continua a 4K/60fps fino a quando la batteria non si esaurisce, risolvendo il problema del surriscaldamento comune a molte altre action cam.

La modalità di colore D-Cinelike è disponibile in modalità video, slow motion e timelapse per coloro che desiderano maggiori libertà in fase di post-produzione. E per coloro che desiderano immergersi ancora più in profondità, Osmo Action 3 è impermeabile fino a 16 metri, senza bisogno di accessori aggiuntivi. Per ulteriori informazioni su tutte le nuove caratteristiche, accessori e funzionalità, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale www.dji-store.it/osmo-2/ .

Prezzo e disponibilità

Osmo Action 3 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi su www.dji-store.it e www.dji-store.it/prodotto/dji-osmo-action-3-adventure-combo e presso la maggior parte dei rivenditori autorizzati in diverse configurazioni.

Osmo Action 3 Standard Combo è disponibile al prezzo di 359 Euro e include Osmo Action 3, una batteria Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3 e il Supporto adesivo piatto per Osmo.

è disponibile al prezzo di e include Osmo Action 3, una batteria Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3 e il Supporto adesivo piatto per Osmo. Osmo Action 3 Adventure Combo è disponibile al prezzo di 459 Euro anche su Amazon e include Osmo Action 3, tre batterie Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, due Supporti per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3, un Supporto adesivo piatto per Osmo e la Custodia multifunzione per batteria di Osmo Action 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.