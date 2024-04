DJI Osmo Action 4, l'action cam TOP subisce un calo di prezzo impressionante!

DJI Osmo Action 4 Combo Standard cam è quello che ci vuole per le vostre giornate all’aria aperta ora che la bella stagione è alle porte. Conosciamo tutti cosa sono le action cam e i loro punti di forza, perfette per riprendere, dato il loro piccolo ingombro, le attività sportive, magari quelle più estreme. Ma sono anche perfette per catturare bellissimi video di rilassanti passeggiate in bicicletta in campagna. Il mercato è pieno di action cam, di tutti i prezzi e soprattutto dalla qualità altalenante. Saper scegliere cosa comprare è molto difficile, e quando Amazon propone un SUPER SCONTO su una cam di grande qualità, un dispositivo Premium senza se e senza ma e dalle funzionalità avanzate bisogna approfittarne subito! Possiamo acquistare DJI Osmo Action 4 Combo Standard cam con uno sconto davvero incredibile: MENO 23%, col prezzo che crolla di ben 100 euro! Da 429 euro a 329 euro!

Super Action Cam

Il punto di forza di DJI Osmo Action 4 il sensore d’immagine più grande rispetto ai suoi concorrenti, che permette di catturare video in 4K con una qualità eccezionale, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

La stabilizzazione dell’immagine e il bilanciamento dell’orizzonte sono disponibili fino a risoluzioni 4K a 120 FPS con un ampio FOV di 155º, rendendo le riprese fluide e prive di sobbalzi e distorsioni anche durante le attività più movimentate. Inoltre, la DJI Osmo Action 4 è impermeabile fino a 18 metri di profondità!

Si parlava di sport estremi, magari in condizioni ambientali estreme. DJI Osmo Action 4 resiste al freddo fino a -20°C e registra fino a 150 minuti anche a basse temperature.

DJI Osmo Action 4 Combo Standard rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un action cam capace di offrire prestazioni al top grazie al suo sensore più grande, la qualità video migliorata, la resistenza all’acqua e al freddo estremo e una stabilizzazione dell’immagine ancor più solida.

E poi DJI Osmo Action 4 Combo Standard è anche super scontata MENO 100 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.