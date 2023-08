DJI Osmo Action 4 ufficiale: nuovo sensore, va anche sott'acqua ed è già su Amazon

DJI Osmo Action 4 Combo Standard è la videocamera mini impermeabile che vi porterà a nuove vette di creatività e adrenalina. Questa action cam è dotata di un sensore da 1/1.3″, permettendovi di registrare video mozzafiato in risoluzione 4K a 120fps. Immaginate di riprendere i vostri sport estremi o le vostre avventure all’aperto con una qualità di immagine così nitida e dettagliata che sembrerà di essere lì di persona. Il tutto spendendo 429€ che, visto le potenzialità della macchina e i costi medi sul mercato delle action cam, non appare un prezzo assolutamente caro.

DJI Osmo Action Combo Standard, una bomba

La DJI Osmo Action vi stupirà con le sue prestazioni cromatiche a 10 bit e la modalità D-Log M, garantendovi colori realistici e sfumature dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che siate al chiaro di luna o sotto un sole cocente, questa action cam vi darà risultati straordinari.

La DJI Osmo Action è dotata di una potente batteria da 1770 mAh che vi permetterà di catturare ogni momento senza preoccuparvi di rimanere a secco. Non importa quale sia la vostra passione, la DJI Osmo Action 4 Combo Standard è pronta a seguirci in ogni avventura. Con la sua resistenza all’acqua fino a 11 metri di profondità, potete immergervi in mondi sommersi e catturare la bellezza dell’oceano e dei laghi senza preoccupazioni.

Afferrate questa offerta imperdibile e lasciate che la DJI Osmo Action vi accompagni nei momenti più epici della vostra vita. La Combo Standard include tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare: custodia, supporti e altro ancora. Il prezzo? Ben 429€ di potenza e con le spese di spedizione gratuite via Prime.

