Diventa il Re dei Vlogger con la fotocamera DJI Osmo Pocket 3 al minimo storico!

Come noto, un vlogger è colui che realizza dei video per condividere con gli utenti il proprio modo di essere e di vedere il mondo, interessi e passioni. Per farlo al meglio, ha bisogno di strumenti sempre aggiornati e di alta qualità se vuole un ottimo numero di followers. Anche perché la tecnologia e le tendenze sui Social cambiano continuamente. Che tu sia un Vlogger, aspiri a esserlo, oppure vuoi girare video o foto di qualità ma per uso privato, allora potrebbe interessarti questa fotocamera DJI Osmo Pocket 3, il cui prezzo oggi ha raggiunto su Amazon il minimo storico a 549 euro!

DJI Osmo Pocket 3: caratteristiche tecniche

Osmo Pocket 3 è dotata di un sensore con CMOS da 1” e registra video con risoluzione in 4K a un’impressionante velocità di 120 fps. Di grande aiuto poi l’ampio touch screen ruotabile da 2 pollici, per riprese facilitate sia orizzontali che verticali. L‘avanzata stabilizzazione meccanica a 3 assi di Osmo Pocket 3 offre una stabilità eccezionale. Potrai così girare video anche in movimento senza che il risultato finale ne risenta. Lo puoi posizionare su un comodo cavalletto per farti riprendere ed essere al centro dell’inquadratura. Completamente tascabile, la porti facilmente dove vuoi.

Osmo Pocket 3 si fissa sul soggetto per riprese nitide e chiare. Che si tratti di scene ricche di azione o di riprese fisse, garantisce che ogni dettaglio venga catturato. Con D-Log M e la profondità di colore a 10 bit, puoi registrare facilmente fino a un miliardo di colori e ottenere effetti visivi sorprendenti durante la post-produzione. Ideale durante albe e tramonti, i momenti migliori della giornata per riprendere i panorami. Ma non è solo un fatto di video: la registrazione stereo cattura suoni di alta qualità, per un audio cristallino. Nella custodia troverai Osmo Pocket 3, una custodia protettiva, un cinturino da polso, un manico con filettatura da 1/4″.

Acquista DJI Osmo Pocket 3, il cui prezzo oggi ha raggiunto su Amazon il minimo storico a 549 euro!

