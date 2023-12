DJI Pocket 2: la Creator Combo oggi è in SUPER PROMO!

Appassionati creator e sportivi incalliti non possono fare a meno di catturare i propri momenti più divertenti. E come farlo se non con un accessorio d’eccezione? Ecco la DJI Pocket 2 Creator Combo: molto più di una videocamera! Oggi costa solo 409€ grazie al ribasso dell’11% su Amazon! Non aspettare, comprala subito!

Il prodotto perfetto per chi non vuole perdere nessun ricordo

Catturare attraverso una telecamera i propri momenti più significativi, che siano estremi o momenti di vita quotidiana, per molti è fondamentale. Farlo con gli strumenti giusti non è scontato! C’è chi si affida al solo utilizzo dello smartphone e c’è chi invece preferisce affidarsi a prodotti di livello. Uno tra tutti è il DJI Pocket 2. Alcuni lo ricorderanno con il nome Osmo: è stato uno dei primi gimbal con fotocamera integrata in grado di restituire immagini di livello, stabilissime, in tutte le condizioni.

Grazie a questo nuovo modello, la qualità è migliorata così come la stabilizzazione del gimbal. Grazie al meccanismo a tre assi del gimbal, potrete riprendere in modo davvero stabile anche scene in cui sia voi che il soggetto siete in movimento. Il piccolo joystick posto sul device permette inoltre di muoversi a piacimento tra gli assi pur non rinunciando alla stabilizzazione.

Non manca inoltre la modalità ActiveTracker 3.0: grazie a questa potrete agevolmente selezionare il soggetto da seguire, posizionare il DJI Pocket 2 su un treppiedi e lasciar fare a lui la magia. La modalità funziona anche con il device in movimento.

Davvero, con questo prodotto, l’unico limite è l’immaginazione. Il sensore da 1/1,7” e 64 MP è in grado di scattare ottime foto, video 4K/60 fps aiutato da una tecnologia di autofocus molto matura.

Quella in sconto oggi è la variante Creator Combo: integra in scatola una serie di accessori utili a completare l’esperienza d’uso del prodotto.

Il DJI Pocket 2 Creator Combo è un prodotto unico nella sua categoria. A soli 409€ su Amazon, grazie allo sconto dell’11%, è davvero da non perdere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.