Con questo semplice cavo ho trasformato la mia scrivania e risolto il problema di fili ovunque

Sophia Allegri
Pubblicato il 14 ago 2026
Con questo semplice cavo ho trasformato la mia scrivania e risolto il problema di fili ovunque

Un semplice dock Thunderbolt 4 può cambiare parecchio l’uso quotidiano di un Mac mini M4. Non tanto sul fronte delle prestazioni, quanto nella gestione della scrivania: più porte disponibili, meno adattatori e collegamenti più facili da raggiungere.

Mac mini M4, tanta potenza ma niente USB-A

Il Mac mini M4 è compatto, veloce e silenzioso, ma nella gestione delle periferiche può mostrare qualche limite. A pesare soprattutto sono l’assenza delle porte USB-A e di un lettore SD, ancora molto utili per chi usa mouse con dongle, dischi esterni, schede di memoria e altri accessori.

Il problema nasce proprio da qui. Per collegare periferiche di uso comune servono spesso adattatori USB-C a USB-A, con il risultato di ritrovarsi con connettori e cavetti sparsi intorno al computer.

Mini computer da scrivania con vari adattatori USB e cavi collegati, con scheda SD e unità esterne sul tavolo

Anche il collegamento al monitor può contribuire al disordine, soprattutto con cavi HDMI più rigidi e ingombranti. Il passaggio a un monitor con ingresso video USB-C può già migliorare la situazione, ma non risolve il problema delle porte mancanti.

Il dock Thunderbolt 4 risolve il problema con un solo collegamento

La soluzione più pratica è un dock Thunderbolt 4 collegato al Mac mini con un solo cavo. Un modello di questo tipo può aggiungere diverse porte USB-A, connessioni USB-C e un lettore SD, riunendo in un unico punto gli accessori usati più spesso.

Il vantaggio non sta soltanto nel numero di porte, ma nella loro posizione. Mouse, dischi esterni e schede di memoria possono essere collegati senza dover spostare il computer o scollegare una periferica per fare spazio a un’altra.

Un dock può essere utile anche per la ricarica. Le porte Thunderbolt 4 di alcuni modelli possono fornire fino a 15 watt, sufficienti per alimentare periferiche e, quando serve, anche uno smartphone. In questo modo si possono ridurre gli alimentatori collegati alla multipresa.

Perché un dock può essere utile anche su PC Windows

Lo stesso principio vale anche per molti PC Windows. I desktop possono avere numerose porte sul retro del case, ma raggiungerle ogni volta non è sempre comodo.

Un dock USB-C o Thunderbolt, se compatibile, permette di portare vicino alla tastiera o al monitor le connessioni usate più spesso: USB-A, USB-C, lettore SD, Ethernet e, su alcuni modelli, anche HDMI.

Per chi collega frequentemente dischi esterni, chiavette, fotocamere o dongle wireless, il vantaggio è soprattutto pratico. Un solo collegamento può trasformare una postazione piena di adattatori in una scrivania più semplice da gestire, senza dover cambiare computer o aggiungere accessori uno alla volta.

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