Docking Station per Mac Mini con alloggiamento HD, sconto 10%

La Dockin Station con alloggiamento HD/SSD per Mac mini M1 è un hub USB-C dedicato al Mac mini di ultima generazione. Include porte aggiuntive, un generoso dissipatore di calore e un geniale alloggiamento per hard disk o SSD. Facilissimo da montare e smontare, è anche molto elegante. È il compagno perfetto per il mini computer di Apple e oggi è scontato del 10% su Amazon con un codice: costa 78,29€ invece di 86,99€ .

⚠️ Importante: Per ottenere lo sconto immediato del 10%, ricordati di fare clic su Applica coupon 10% prima di metterlo nel carrello.

Questa docking station USB-C per Mac mini M1 non è il solito hub. È progettato dalle fondamenta per essere il perfetto complemento del computer mignon con la mela, ed ecco perché include un alloggiamento HDD 2 in 1. Non servono attrezzi né competenze di elettronica per aggiungere ed eliminare i dischi, e il risultato finale è esteticamente elegante e incredibilmente funzionale. Più di qualunque altra soluzione del mercato. E permette di espandere l’archiviazione del Mac mini secondo necessità.

Tra l’altro, nonostante l’uso del metallo per riprendere le forme e i materiali del Mac mini, la tecnologia MCVM integrata aiuta a ridurre i problemi di schermatura del segnale o di interferenza di WiFi e Bluetooth. E aiuta pure a dissipare il calore prodotto dal computer, allunga la vita dei componenti.

L’Hub USB-C con custodia per disco rigido per Mac Mini M1 include 7 porte di espansione:

2 USB 3.0

1 lettore di schede TF e SD

1 porta di tipo USB-C sul retro

1 porta di tipo USB-C sul fronte

Il design è specificatamente progettato per Mac mini 2018/2020, oltreché per per laptop con porta USB-C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.