Documenti in un attimo con stampante HP in offerta

A volte può capitare che abbiamo necessità di stampare delle foto o dei documenti con una certa urgenza: non sempre in questi casi abbiamo a disposizione una copisteria disponibile nelle vicinanze, che soprattutto nei mesi estivi possono rimanere chiuse per settimane e settimane, lasciandoci in seria difficoltà. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti la stampante HP DeskJet in offerta al sensazionale prezzo di soli 59 euro, con un buonissimo sconto del 35% rispetto al prezzo originale di listino proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Stampante HP: stampe in un’istante

La connettività è senz’altro uno dei punti di forza alla base di questa splendida stampante: grazie alla connessione Wireless Dual Band e alla modalità Air Print, puoi collegare in men che non si dica qualsiasi tuo dispositivo in grado di stabilire una connessione Wi-Fi, riuscendo a stampare immediatamente qualsiasi documento o foto di cui hai bisogno in quel determinato momento. Puoi stampare scegliendo qualsiasi modalità che preferisci, a tua completa discrezione: a colori, in bianco e nero, a pagina singola o fronte / retro: nel caso delle foto in bianco e nero puoi stampare fino a 8.5 ppm, mentre nel caso delle foto a colori fino a 5.5 ppm, con una risoluzione totale che arriva a ben 300 x 300 dpi, su qualsiasi tipologia di foglio che vuoi utilizzare.

Ma il vero punto forte arriva adesso: grazie all’acquisto di questa stampante hai immediatamente diritto a 6 mesi di servizio Instant Ink, che ti permettono di avere centinaia e centinaia di pagine stampate gratuitamente: in questo caso ti basterà semplicemente registrare un account HP, che tra le altre cose è necessario per il funzionamento della stampante stessa. Oltre a questo hai inclusi 2 anni di garanzia commerciale HP, con cui sarai totalmente tutelato da ogni possibile malfunzionamento o guasto della stampante stessa.

Insomma, a nemmeno 60 euro hai la possibilità di portarti a casa una stampante che coniuga l’estrema connettività Wi-Fi all’efficienza del suo utilizzo, coniugato con il servizio HP Instant Ink: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa stampante HP DeskJet in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.