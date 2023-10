Documenti in un attimo con stampante HP OfficeJet in offerta

Spesso e volentieri può capitare di avere necessità di stampare foto e documenti in brevissimo tempo per i più disparati motivi, e non sempre abbiamo a disposizione una copisteria nelle vicinanze che ci permetta di poterlo fare. Alla luce di questo stringente bisogno Amazon ha dunque ben pensato di proporti la stampante HP OfficeJet in offerta all’incredibile prezzo di soli 195 euro, con un ottimo sconto del 27% rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, HP.

Si tratta in questo caso di una stampante multifunzione che ti dà la massima libertà nelle modalità di stampa: puoi infatti scegliere liberamente se stampare i tuoi documenti fronte / retro o a pagina singola, a colori o in bianco e nero, e tante altre impostazioni a tua completa discrezione. Davvero buona la risoluzione di stampa che arriva addirittura a 600 x 600 dpi su qualsiasi formato di carta attualmente in utilizzo (che sia su foglio A4, A5, A6) permettendoti dunque di stampare anche le tue foto con il massimo dei dettagli possibili, anche su carta fotografica.

Per cominciare a utilizzare questa stampante è sufficiente semplicemente registrarsi con un account ufficiale HP, che ti permetterà tra le altre cose di avere un anno di garanzia supplementare, che potrebbe tornare davvero utilissimo nel caso di eventuali guasti o malfunzionamenti. Oltre a questo registrandoti hai immediatamente diritto a 6 mesi di Instant Ink, i quali ti consentono nella fattispecie di stampare a costi praticamente azzerati, con la consegna delle cartucce (sia a colori che in bianco e nero) direttamente al tuo indirizzo di casa.

La connettività è sicuramente un altro punto chiave alla base di questa stampante, grazie alla connessione wireless che la fa letteralmente da padrona: puoi collegarla a qualsiasi dispositivo che abbia una connessione wireless, dallo smartphone al tablet, per poi finire con il notebook portatile.

In definitiva, a nemmeno 200 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori stampanti attualmente in circolazione, che ti permetterà di stampare comodamente da casa senza nemmeno avere la necessità di recarti in copisteria: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questa stampante HP OfficeJet in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente senza preavviso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.