Dolby Surround Logitech, il prezzo è crollato: ma devi affrettarti!

Avere un sistema di riproduzione audio di qualità rende senza dubbio più emozionante e coinvolgente qualsiasi attività si stia svolgendo: guardare un film o una serie Tv, ascoltare musica, il gaming. Allora, perché non approfittare della promozione in corso su Amazon, che vede il Dolby Surround Logitech Z906 5.1 a soli 324 euro?

Già, hai letto (ed è proprio il caso di dire, sentito) proprio bene. Il prezzo di listino è infatti stato ribassato del 19%, portandolo quindi su livelli di costo difficilmente riscontrabili altrove. Perché ne parliamo con tanto entusiasmo? Perché è compatibile con PC, Play Station, Xbox, TV, Smartphone o Tablet. Gode anche del Certificato THX e della tecnologia sia Dolby che DTS. Il tutto, senza occupare particolare spazio. Ma devi fare presto, perché si tratta di un’offerta a tempo!

Dolby Surround Logitech Z906 5.1: caratteristiche e vantaggi

Scopriamo meglio questo Dolby Surround Logitech Z906 5.1. E’ dotato di Subwoofer, altoparlante centrale, altoparlante satellite. Per un totale di 6 casse, più una console di controllo. Tra le caratteristiche speciali, troviamo il Certificato THX. Prevede sia un ingresso digitale che uno analogico. Potrai utilizzarlo per tanti dispositivi: dalla televisione, alle console più famose (come Play Station e Xbox), fino al Pc, al tuo smartphone o a un singolo Desktop. Può essere gestito da remoto tramite un telecomando molto essenziale e intuitivo, così non dovrai alzarti ogni volta per ogni cambiamento. La Configurazione dei canali audio è di alta qualità: la surround 5.1.

La potenza di 1000 Watt di picco offre un audio surround potente con THX in grado di garantire un’esperienza sonora eccezionale. Dal boato della folla durante una partita di calcio ai passi alle tue spalle mentre guardi un film horror o triller, fino a tutti i suoni live di un concerto. Supporta l’ingresso simultaneo di più dispositivi: connetti fino a sei dispositivi compatibili tramite presa per cuffie (3,5 mm), RCA, ingresso diretto a sei canali, ingresso coassiale digitale e ingresso ottico.

Insomma, cos’altro aggiungere? Con il Dolby Surround Logitech Z906 5.1 vivrai alla grande ogni emozione, a un prezzo davvero imperdibile: solo 327.93 euro! Attenzione però: si tratta di un’offerta a tempo, che non durerà per sempre. Anche perché in molti ci si butteranno a capofitto. Dunque, non perdere tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.