Dolcetto o scherzetto? 12 prodotti imperdibili su Amazon per Halloween

Halloween è da sempre considerata come la notte più misteriosa dell’anno. Quella in cui può accadere di tutto, e dove l’orrore il soprannaturale può manifestarsi ovunque. Perfino che i morti lascino le loro tombe per andare a trovare i vivi e che si aprano varchi improvvisi verso altre dimensioni. Ma al di là delle leggende, Halloween è soprattutto una festa per i bambini, una sorta di Carnevale a tema macabro che ormai spopola anche dalle nostre parti.

Dolcetto o scherzetto? Halloween secondo Amazon

Per trascorrere adeguatamente Halloween 2022 abbiamo pensato di stilare per voi una lista di prodotti utili e carini per rendere più bella la vostra festa. Sono prodotti di vario genere, dalle caramelle ai costumi, dal gioco da tavolo alle decorazioni, per coprire a 360° ogni aspetto della serata, e facilmente ordinabili su Amazon e dunque da ricevere comodamente a casa. Dategli un’occhiata, anche solo per trovare magari spunto. Ecco una selezione di idee tutte da scoprire nella vetrina dedicata su Amazon.it:

Adesivi di Halloween per finestre e superfici in vetro di Hidreamz (6,94€)

Decorazioni e palloncini Halloween, con Ragnatela (19€)

Set di stampi per dolci con fantasia Monsters di Silikomart (12€)

Powerbank 2600 mAh, forma fantasmino (17€)

Magliette Ghostbusters ufficiali di merch o demand di Amazon (19€)

Costume da pagliaccio ufficiale Pennywise Deluxe di Rubie’s (48€-108€)

Caramelle assortite Halloween Mix di Trolli (24€)

Halloween – Film Collection (9 Blu-ray) di Midnight Factory (149€)

Escape, puzzle per adulti “La cucina della Strega” di Ravensburger (16€)

Visto quanti oggetti carini per festeggiare adeguatamente Halloween? Costumi, dolci, caramelle, decorazioni, gadget da regalare agli amici, di tutto di più. Tutto ordinabile su Amazon, nella vetrina dedicata ad Halloween, con le spese di spedizione gratuite.

