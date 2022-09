Domestika: 4 corsi imperdibili a meno di 15 euro

Tantissimi corsi in offerta grazie ai saldi Domestika: l’intero catalogo è in promozione fino al 75% di sconto. Un’ottima occasione per portarsi a casa interessanti lezioni realizzate da alcuni dei massimi esperti del settore: dall’illustrazione al craft, fino al marketing e business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web e app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. L’offerta è a tempo limitato e scadrà tra pochi giorni.

Ma quali corsi scegliere nell’ampia gamma offerta dalla piattaforma? Tra i preferiti dalla community Domestika abbiamo individuato e selezionato 4 corsi imperdibili in offerta a meno di 15 euro.

“Strategia di comunicazione per social network” (14,90 euro) – In questo corso imparerai a sviluppare, passo dopo passo, un social media plan per ottenere una buona presenza online grazie a una strategia digitale ben definita; “Fotografia e video professionale con il tuo cellulare” (14,90 euro) – In questo corso, Nay condividerà con te tutte le sue tecniche per scattare senza paura e trasformare lo smartphone in un piccolo generatore di idee; “Introduzione ad After Effects” (14,90 euro) – Impara After Effects senza conoscenze pregresse e domina il miglior software di motion graphics e post-produzione del mercato; “Creazione di un sito professionale con WordPress” (14,90 euro) – Ignacio Cruz, esperto di sviluppo web, ti insegnerà come creare un sito web professionale con WordPress partendo dagli aspetti più basilari, come la gestione del menu di amministrazione e la creazione dei contenuti, per poi approfondire ambiti più complessi, senza la necessità di saper programmare.

I corsi Domestika sono principalmente rivolti a un bacino di utenza di livello principiante, adatti quindi a chiunque. Ci sono però anche corsi approfonditi di livello superiore che si adattano alle esigenze degli utenti più esperti. Ogni corso propone videolezioni on-demand ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza, perciò possono essere consultati più e più volte. A questo link puoi visualizzare l’intero catalogo Domestika in offerta fino al 75% di sconto.

