Domestika Days: registrati e ottieni il 10% di sconto extra

Il prossimo 7 giungo inizierà il “Domestika Days”: una settimana di contenuti gratis e sconti esclusivi. Si tratta di uno degli appuntamenti online più importanti per l’intera community creativa Domestika, che auspica quest’anno a replicare l’enorme successo del 2021, quando più di tre milioni di utenti hanno utilizzato almeno una delle risorse disponibili. Accedere all’evento è semplice: basterà iscriversi alla piattaforma, puoi farlo cliccando questo link. Per tutti coloro che si registreranno, Domestika riserverà uno scontro extra del 10% (ti sarà recapitato via e-mail) da utilizzare durante il Domestika Days.

Cos’è Domestika?

Domestika è la community creativa più ampia del web, dove i migliori esperti condividono le proprie conoscenze, trasmettendo tutte le loro abilità attraverso dei corsi online professionali. Ogni insegnante è infatti scelto con estrema cura, per assicurare un’esperienza di apprendimento di alta qualità. Attualmente la community è composta da milioni di utenti, che si rivolgono ai corsi, guide e lezioni presenti sulla piattaforma per sviluppare le proprie competenze in diversi campi, che non si limitano solamente all’ambito creativo.

Le categorie creative fra cui scegliere sono, complessivamente, dodici: illustrazione, Marketing & Business, craft, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, web & app design calligrafia e tipografia, scrittura, moda, musica e audio. Tutti i corsi sono online al 100% ed è possibile accedervi direttamente dal profilo personale: non hanno una data di scadenza, perché sono realizzati espressamente per essere seguiti al proprio ritmo e in qualsiasi momento. Ogni corso prevede un progetto finale, realizzato dall’utente passo dopo passo attraverso videolezioni, testi esplicativi, esercitazioni e risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante.

Inoltre, ogni corso ha un forum interno dove insegnante e studenti possono agire attivamente scambiando idee, chiedendo consigli e tecniche. Una volta completate tutte le lezioni, si avrà diritto ad un attestato di partecipazione, che può essere inserito nel proprio portfolio. Mancano soltanto tre giorni al Domestika Days: cliccando questo link potrai iscriverti e ricevere l’esclusivo sconto del 10% da utilizzare durante la settimana.