Domestika, ecco la promozione di Carnevale: sconto del 58%

Non lasciare che questo Carnevale passi inosservato: immagina le piazze e le strade che si riempiono di allegria, con coriandoli, stelle filanti e maschere di ogni forma e colore. Vuoi unirti alla festa in modo unico e originale? Domestika ha lanciato una promozione speciale che ti offre la possibilità di imparare l’arte del fai-da-te attraverso corsi di ricami, make-up, creazioni, design e fotografia. Scegli quattro corsi dal catalogo e crea il tuo pacchetto personalizzato per risparmiare il 58% rispetto all’acquisto dei singoli corsi. Un’occasione unica per celebrare il Carnevale in modo creativo e divertente e – al tempo stesso – imparare qualcosa di nuovo.

Qualche consiglio per creare il tuo pacchetto

Se il tuo obiettivo è migliorare le tue abilità nel campo del design e della fotografia, Domestika offre la soluzione perfetta con i suoi fantastici corsi. Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori corsi, per aiutarti a scegliere in modo semplice e veloce.

Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories (14,99 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram.

(14,99 euro) – In questo corso imparerai tutti i segreti della creazione e della modifica di contenuto in modo attraente e professionale, incentrato specificamente nella fotografia e nel video, per trionfare su Instagram. Fotografia e video professionale con il tuo cellulare (21,99 euro) – In questo corso, Nay Jiménez condividerà con te tutte le sue tecniche per scattare senza paura e trasformare lo smartphone in un piccolo generatore di idee.

(21,99 euro) – In questo corso, Nay Jiménez condividerà con te tutte le sue tecniche per scattare senza paura e trasformare lo smartphone in un piccolo generatore di idee. Adobe Photoshop per fotografi (14,99 euro) – Impara da zero a utilizzare il software di riferimento, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l’estetica che desideri così tanto.

(14,99 euro) – Impara da zero a utilizzare il software di riferimento, ideale per post-produrre le tue fotografie e dare loro l’estetica che desideri così tanto. Introduzione ad Adobe Photoshop Lightroom Classic (14,99 euro) – In questo Domestika Basics scoprirai e padroneggerai il software da comodino per lo sviluppo di foto digitali, senza la necessità di una conoscenza preliminare.

(14,99 euro) – In questo Domestika Basics scoprirai e padroneggerai il software da comodino per lo sviluppo di foto digitali, senza la necessità di una conoscenza preliminare. Introduzione ad Adobe Illustrator per il fashion design (14,99 euro) – In questo Domestika Basics formato da 5 corsi, Mila Moura ti insegnerà a usare Adobe Illustrator dalle basi, oltre a illustrarti alcuni concetti essenziali di progettazione di moda.

I corsi Domestika sono tutti accessibili in modalità online e on-demand, fornendo agli studenti la flessibilità di seguire le lezioni a un ritmo che si adatta alla propria routine quotidiana e di rivedere i contenuti in qualsiasi momento. Questa flessibilità rende l’apprendimento un’esperienza piacevole e senza sforzi.

Inoltre, i corsi di Domestika vantano un’alta qualità grazie alla preparazione e all’esperienza dei docenti, che sono professionisti altamente qualificati nel loro settore. Oltre alle videolezioni, gli studenti avranno accesso a risorse supplementari, come testi esplicativi, esercitazioni pratiche e alla community dedicata, per un’esperienza di apprendimento completa e coinvolgente.

Approfitta della promozione e personalizza subito il tuo pacchetto da quattro corsi con un ottimo risparmio del 58% sul totale complessivo.

