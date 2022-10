Domestika, i 5 migliori corsi (in offerta) sulla fotografia

Weekend libero? Sfruttalo per imparare nuove competenze: sono tornati i saldi Domestika, la piattaforma creativa più famosa al mondo che sconta un ampio catalogo di corsi a partire da 9,90 euro. In vista delle belle giornate autunnali e dell’immancabile foliage, ti consigliamo 5 tra i migliori corsi in offerta tutti a tema fotografia.

I 5 migliori corsi dedicati alla fotografia

Ritratto fotografico: componi e ritocca immagini suggestive – In questo corso David ti mostrerà il suo processo creativo, dall’idea iniziale allo scatto finale, insegnandoti come portare i tuoi fotoritratti a un nuovo livello. Il risultato non sarà una semplice fotografia, ma una storia vera e propria. Usando la cultura pop come fonte di ispirazione, ti accompagnerà passo dopo passo nella creazione di ritratti digitali grazie alle diverse abilità che apprese e affinate nel corso della mia carriera.

Fotografia professionale per Instagram – Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare.

Autoritratto fotografico concettuale – Imparerai a trovare l'ispirazione per esprimere le tue idee e completarle con oggetti di scena per creare autoritratti con una grande narrativa visiva e concettuale. Imparerai anche le tecniche di post-produzione per portare le tue fotografie al livello successivo.

Fotografia di moda e ritocco digitale – Rebeca Saray, fotografa e artista digitale, ti insegnerà passo dopo passo come creare due editoriali di moda professionali, uno a colori e l'altro in bianco e nero. È un tipo comune di rapporto nelle riviste che mostra le ultime tendenze attraverso la fotografia.

Introduzione alla fotografia di strada – In questo corso imparerai a fotografare uno spazio urbano, cercando di rappresentare visivamente il tuo rapporto con la città. Gustavo ti insegnerà come lavorare con ombre, riflessi e altre tecniche fondamentali per la tua sessione e post-produzione. Alla fine, produrrà un saggio fotografico per la pubblicazione online.

Cosa offre Domestika?

I corsi Domestika sono adatti a chiunque e includono videolezioni on-demand ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza, perciò possono essere consultati quante volte vorrai. Offre, inoltre, un ampio catalogo di corsi adatti a tutti: dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. A questo link puoi visualizzarlo tutto e verificare le promozioni.

