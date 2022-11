Domestika, occasione Black Friday: tutto a partire da 9,90€

C’è un periodo dell’anno in cui sconti, promozioni e opportunità esclusive si riuniscono: parliamo del Black Friday, il “venerdì nero” delle offerte proveniente da oltreoceano che anche nel nostro Paese ha preso posto nel calendario di ogni utente. È questa l’occasione per fare dei veri affari: anche Domestika, una delle piattaforme di apprendimento online più conosciute, non è da meno e propone una promozione davvero interessante.

Tutti i corsi sono, infatti, in offerta esclusiva a partire da soli 9,90 euro l’uno. Un prezzo competitivo che difficilmente si può trovare durante il resto dell’anno.

Ma cosa offre Domestika? Ogni insegnante, solo professionisti del settore con diversi anni di esperienza alle spalle, condivide una serie di videolezioni online e on-demand, ad accesso illimitato. Ciò significa che l’utente può seguire le lezioni a suo ritmo e piacimento, visualizzarle quante volte vuole (anche offline) e da qualsiasi dispositivo, che sia il telefonino, il tablet, il computer o la tv di casa.

Un corso Domestika non offre, però, soltanto semplici lezioni. Oltre a tutte le risorse extra che l’insegnante generalmente fornisce (parliamo di testi esplicativi oppure esercitazioni pratiche), ogni utente entra a far parte di una community con tanto di forum dedicato, dove studenti e insegnanti possono confrontarsi, condividere progressi e progetti, formulare domande, commentare e tanto altro.

Che tu sia un principiante oppure un utente di livello avanzato, c’è sicuramente un corso Domestika adatto a te. Avrai, inoltre, l’opportunità di scegliere tra ben 10 argomenti differenti: marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio.

Un vastissimo catalogo di corsi ti aspetta: a questo link puoi visualizzare tutti quelli in offerta. La promozione dedicata al Black Friday scadrà a breve, approfitta del prezzo esclusivo a partire da 9,90 euro prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.