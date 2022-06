Domestika, ottieni 4 corsi a meno di 30€

Lasciati ispirare dalla community creativa Domestika: è tornata la promozione che ti permette di acquistare un pacchetto da ben quattro corsi al prezzo speciale di 29,90 euro, risparmiando così il 58% di sconto rispetto all’acquisto singolo. Potrai scegliere tra un catalogo con decine e decine di corsi disponibili e dei più svariati temi, dall’illustrazione al craft, fotografia, video e marketing – tanto per citarne alcuni.

Illustrazione è il tema che va per la maggiore tra gli utenti Domestika. La maggior parte dei corsi più venduti appartengono a questa categoria. Esistono lezioni di ogni tipo, dal disegno classico fatto di acquerelli, matite e pennelli, a quello digitale con corsi rivolti ai migliori software del settore, come ad esempio Adobe Photoshop, Illustrator e Procreate per iPad. Ci sono, poi, i corsi di craft: perfetti per chi ama il fai-da-te e cerca un approccio un po’ più pratico.

Se invece sei interessato al mondo del marketing, Domestika propone alcuni corsi molto interessanti che non devi lasciarti sfuggire. Tra questi, ad esempio, c’è quello che ti insegna a creare campagne marketing su Google Ads e Facebook Ads, oppure quello di copywriting. O ancora, corsi per sfondare sui social network principali, come Instagram. Degne di menzione anche le categorie di scrittura, web e app design, architettura, 3D e animazione.

Tutti i corsi Domestika hanno un vantaggio: essere completamente online, con videolezioni on-demand e ad accesso illimitato per seguirle in qualsiasi momento e a tuo ritmo. Riceverai, inoltre, risorse extra messe a disposizione dall’insegnante e un certificato di completamento al termine. La promozione è in scadenza: approfittane e componi il tuo pacchetto da quattro corsi al prezzo scontato di 29,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.