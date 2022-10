Domestika: un buono sconto da 10€ per tutti i corsi

Cosa c’è di meglio di un buon corso per superare le uggiose giornate autunnali che ci attendono? Domestika, piattaforma leader nell’apprendimento a distanza, ha lanciato una nuova promozione: 58% di sconto sull’acquisto di un pacchetto composto da 3 corsi, a scelta tra un ampio catalogo. Un’offerta davvero interessante, che si aggiunge al buono sconto da 10 euro – valido per acquisti superiori a 20 euro – rilasciato parallelamente da Domestika.

«Smaschera senza paura la tua creatività»: consigli d’acquisto

I corsi Domestika si contraddistinguono per essere tra i più amati e apprezzati da utenti in tutto il mondo. Questo perché non si rivolgono solamente agli esperti che vogliono sviluppare le proprie competenze, ma anche ai principianti e tutti coloro che vogliono imparare un argomento da zero.

Sono tantissime infatti le categorie trattate da Domestika: illustrazione, craft, marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia, musica e audio. Le videolezioni proposte sono online, on-demand e ad accesso illimitato. Gli insegnanti, tutti esperti del settore, offrono inoltre testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive.

Ecco alcuni consigli d’acquisto per comporre il tuo pacchetto di corsi:

Ritratti digitali fantastici con Photoshop – In questo corso, Karmen ti mostrerà le linee morbide e scintillanti della sua raffinata tecnica per creare ritratti digitali fantasy che raccontano un’atmosfera eterea, con precisione e abilità. Il suo modo di usare Adobe Photoshop è facile da seguire e ti darà tutti gli strumenti necessari per fondere la tua immaginazione con questo programma per creare la tua narrazione fantasy unica nei tuoi ritratti digitali;

– In questo corso, Karmen ti mostrerà le linee morbide e scintillanti della sua raffinata tecnica per creare ritratti digitali fantasy che raccontano un’atmosfera eterea, con precisione e abilità. Il suo modo di usare Adobe Photoshop è facile da seguire e ti darà tutti gli strumenti necessari per fondere la tua immaginazione con questo programma per creare la tua narrazione fantasy unica nei tuoi ritratti digitali; Illustrazione digitale con Procreate – In questo corso imparerai a muovere i primi passi in Procreate, scoprendo gli strumenti più interessanti di questa app. Ciò ti consentirà di realizzare illustrazioni dallo schizzo iniziale al file finale in alta risoluzione da inviare al cliente utilizzando solo un iPad;

– In questo corso imparerai a muovere i primi passi in Procreate, scoprendo gli strumenti più interessanti di questa app. Ciò ti consentirà di realizzare illustrazioni dallo schizzo iniziale al file finale in alta risoluzione da inviare al cliente utilizzando solo un iPad; Fotografia professionale per Instagram – Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare;

– Instagram è diventata la vetrina virtuale dove chiunque vuole spiccare. Mina Barrio – fotografa di prodotti di Melon Blanc, incaricata di creare contenuto visivo per qualsiasi tipo di marchi – ti insegnerà, in questo corso, tutti i trucchi per mostrare il tuo progetto su Instagram solo con il tuo cellulare; Introduzione a TikTok per creativi – In questo corso, That Icelandic Guy condivide i suoi segreti per creare video e contenuti coinvolgenti che si connettono con il tuo pubblico di nicchia. Anche se hai appena iniziato, Arnulfur ti insegnerà come creare un account da zero, proporre nuove idee e produrre il miglior tipo di contenuto per attirare l’attenzione e i follower.

Buono sconto di 10 euro Domestika

Risparmiare il 58% sull’acquisto di 3 corsi non ti basta? Una volta inseriti i prodotti nel carrello, scrivi nell’apposito box il codice sconto CREATE-PROMO2 per ottenere immediatamente uno sconto di 10 euro. Il coupon è valido per acquisti superiori a 20 euro, non è cumulabile con altri buoni e non è valido per l’acquisto di pacchetti o abbonamenti Domestika Plus.

